Santiago Bardier, jefe técnico de No Te Va Gustar, dictará un workshop para colaborar con Gonzalo Moratorio

Santiago Bardier escuchó a Gonzalo Moratorio en un programa de radio. Contaba que quería llegar al cumpleaños de 15 de su hija. Como padre, empatizó enseguida y decidió colaborar.

Con una larga trayectoria de décadas como jefe técnico y encargado de producción en No Te Va Gustar, sintió que podía hacer un aporte a través de un workshop. La banda le cedió el estudio Elefante Blanco, ubicado en Pablo de María 1041, y este miércoles desde las 9.00 presentará una clase de aproximadamente tres horas sobre cómo desenvolverse en un escenario profesional. En ella, abordará conceptos de producción y comunicación, creación de riders y resolución de imprevistos.

En diálogo con El País, Bardier afirma que se trata de una disciplina difícil de estudiar: “No hay una carrera en la que formarse. Es mucho ensayo y error, oportunidades y tiempo de trabajo”. La modalidad, explica, será interactiva y buscará concientizar sobre las responsabilidades que implica el trabajo de producción. También habrá espacio para responder las dudas e inquietudes que genera el mundo laboral de la música.

Bardier estudió diseño de sonido en Uruguay y continuó su formación académica en Argentina y España. Luego fue invitado a participar de una gira de No Te Va Gustar por Europa.“Es una banda que siempre está dando una mano en lo que se pueda. Me pone muy contento que siempre estén para dar una mano”, comenta en relación a su colaboración en este taller.

Desde que comenzó en el rubro, reconoce que muchas cosas han cambiado en la técnica de espectáculos, como el rol del video en los recitales. A su vez, la resolución de imprevistos es fundamental. "Hay muchas cosas que van a surgir en el momento y las vas a tener que resolver ahí, pero es importante tener las herramientas, la serenidad y la lucidez necesaria para que cuando pase algo tomés la mejor decisión", sostiene.

El costo es de 100 dólares y las inscripciones son por reserva a workshop@estudio-elefanteblanco.com. Todo lo recaudado será destinado a Moratorio, quien próximamente iniciará un tratamiento experimental contra el cáncer en Estados Unidos.