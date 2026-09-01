Guska, biotech cofundada por Gonzalo Moratorio, fue elegida para ingresar a aceleradora MassBio en Boston

Guska, startup biotecnológica uruguaya que desarrolla virus oncolíticos sintéticos de ARN, quedó seleccionada para integrar la cohorte Fall 2026 TechBio de MassBio Drive, uno de los principales programas de aceleración para startups biotecnológicas emergentes del ecosistema Boston/Cambridge, considerado la capital mundial de la biotecnología.

La empresa, liderada por Antonio Bordería, Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno y Nicolás Tambucho, fue elegida entre las cinco startups que integrarán la cohorte TechBio del programa. Es la única empresa de América Latina seleccionada y compartirá el grupo con tres startups de Boston y una de Países Bajos.

Esto le permitirá a Guska presentar su desarrollo en una de las vidrieras más exigentes del mundo biotech.

Según explicó Tambucho, CEO de la startup, Boston/Cambridge "concentra una combinación única de ciencia, capital y desarrollo farmacéutico, con universidades como Harvard y MIT, hospitales de referencia mundial, inversores especializados y grandes compañías farmacéuticas como AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Moderna, entre otros".

Tambucho explicó que la startup fue seleccionada debido a su propuesta de desarrollar virus oncolíticos de ARN programados mediante biología sintética para atacar tipos de cáncer sumamente agresivos, como glioblastoma y cáncer de páncreas. "Estos virus están diseñados para replicarse selectivamente en células tumorales, destruirlas y activar una respuesta inmune contra el tumor. Uno de los puntos centrales de la postulación fue la plataforma guiada por inteligencia artificial que la compañía está desarrollando. Su visión a largo plazo es construir un “precision virotherapy engine”, una plataforma capaz de diseñar virus específicos para contextos tumorales específicos", detalló.

Ser parte de MassBio Drive, remarcó el cofundador, potenciará el trabajo de Guska al acceder a mentores especializados, lo que le permitirá fortalecer su estrategia de plataforma, validar su hoja de ruta preclínica y regulatoria, y generar conexiones con inversores, compañías farmacéuticas, instituciones académicas y centros clínicos del ecosistema de Boston.

De hecho, el CEO destacó que, durante el proceso de selección, la compañía recibió comentarios positivos de referentes del ecosistema Boston/Cambridge. Según dijo, en una de las entrevistas con una referente vinculada al Broad Institute of MIT and Harvard, la especialista destacó el valor de desarrollar esta plataforma desde América Latina. En tanto, un inversor de venture capital del ecosistema de Boston remarcó el potencial de la tecnología de Guska.

Guska llegó a MassBio y al ecosistema Boston/Cambridge a partir de un programa organizado y cofinanciado por Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y Uruguay XXI, mediante el cual la compañía participó de una inmersión en la capital mundial de la biotecnología. Esa experiencia permitió generar conexiones estratégicas, conocer de primera mano la escala del ecosistema y confirmar el potencial de Boston como plataforma de expansión internacional para una empresa científica nacida en Uruguay.

