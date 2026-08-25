"Sigo combatiendo de forma ardua el tumor que estoy padeciendo": el mensaje de Gonzalo Moratorio en redes

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio publicó un nuevo video en la red social Instagram donde señaló que sigue "combatiendo" el tumor cerebral que padece.

"Les quiero contar que básicamente sigo combatiendo de forma muy ardua y muy exigente lo que representa el tumor que estoy padeciendo", señaló Moratorio en un video.

"Decirles que no pierdan la esperanza y que sigo apostando a la conjunción, la combinatoria, entre ciencia, tecnología, salud, y, por qué no - cada vez más importante- fe y confianza en lo que uno está apostando y haciendo", concluyó.

Cómo es tratamiento al que busca someterse Moratorio

Fernando Montero, médico que acompaña al científico en este proceso, grabó en mayo un video junto a Moratorio en el que explicó cómo es el tratamiento al que busca someterse el experto. En la filmación, el profesional tocó tres puntos claves: la enfermedad que enfrenta Moratorio, el tratamiento al que se someterá y la campaña de recaudación que comenzó para ayudarlo a poder costearlo.

"Él sufre de un glioblastoma cerebral, que es un tumor maligno al nivel del cerebro. Ya saben que ha tenido una operación, y luego una segunda operación, donde se detectaron nuevamente células malignas. Ahora está con una inmunoterapia, luego de terminar con la radioterapia", explicó.

Montero agregó que, si bien la inmunoterapia "es muy efectiva", ahora hay otro tratamiento en fase experimental disponible: la terapia Car-T. "Car-T es un tipo de inmunoterapia en el cual las células T de él van a ser alteradas genéticamente para que puedan detectar, atacar y destruir directamente ese tumor maligno tan agresivo", señaló.

"La fase 1 ha demostrado una disminución del 60% de los tumores de ese tipo", agregó. Montero reiteró que, si bien Moratorio en la actualidad se está tratando con inmunoterapia y está teniendo buenos resultados, su tumor es muy agresivo. En caso de dispersarse o expandirse, podría comenzar la terapia de Car-T si tiene el dinero, que "puede llegar a ser curativa".

Gonzalo Moratorio junto al médico Fernando Montero. Foto: captura de pantalla.

Cómo colaborar

La colaboración se canaliza a través del 0900 9200 (telefonía fija), la Cuenta HSBC 3699135 (pesos y dólares), a nombre de Ibáñez Natalia y/o Moratorio Gonzalo. Colectivo Abitab 146734, a nombre de Gonzalo Moratorio.