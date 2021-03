La suspensión del sindicato policial calentó la interna de Adeom y el Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 96 horas del Día Internacional de las Mujeres, el Pit-Cnt despertó el malestar de la Intersocial Feminista, y el enojo de dos sindicatos cuya presidencia está a cargo de mujeres: el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom) y el gremio de trabajadores municipales (Adeom).

Es que las decisiones que tomó la mesa representativa de la central de trabajadores el miércoles a la tarde calentó la interna sindical. En el primer caso por no aprobar un paro general nacional de mujeres para el 8 de marzo.



En cuanto a lo otro, el Pit-Cnt -en una decisión definida por un voto- resolvió suspender al sindicato policial, con el argumento de que esa gremial es parte del “aparato represor del Estado”.

La decisión sorprendió a Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato de uniformados. “Que un sindicato sea suspendido por defender a sus trabajadores, trabajadores que se demostró en la Justicia su buen accionar, solo puede ser motivo de orgullo”, escribió en Twitter la dirigente.



Este hecho también hizo ruido a la interna del gremio municipal. Pues el voto de ese sindicato fue el que definió la suspensión. Esto porque Valeria Ripoll, que preside Adeom, expresó su sorpresa la votación de su propio sindicato. Luego, según declaró a los medios de prensa el delegado de Adeom en el órgano del Pit-Cnt, Álvaro Soto, él no había sido mandatado para tomar esa postura.

El gremio municipal hoy analizará la situación y Ripoll está decidida a que se dé marcha atrás en el voto a favor de suspender al sindicato policial.



Adeom, además, discutirá la permanencia de Soto en el órgano del Pit-Cnt, al entender que este actuó de forma deliberada y personal, según contaron a El País varias fuentes.

La discusión en la Mesa Representativa del miércoles fue intensa. La decisión de suspender al gremio policial no contó con el aval de las dos principales autoridades del Pit-Cnt: Fernando Pereira (gremio de maestros) y Marcelo Abdala (sindicato metalúrgico).



El presidente y secretario general de la central entendieron que la decisión adoptada por una mayoría ajustada era equivocada.

De hecho Pereira declaró a los medios ayer por la tarde que trabajaría para que se revea esa votación. Incluso en la tarde se reunió con la dirección del sindicato policial para hacerles saber que él buscará convencer a los seis que se abstuvieron de la votación a que apoyen una moción de no suspensión.



En esa reunión algunos dirigentes del sindicato policial, Rodriguez entre ellos, analizaron la posibilidad de retirarse de forma definitiva del Pit-Cnt. El presidente de la central pidió expresamente que no adopten esa definición, y que le den tiempo.

Por otra parte, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, apoyó al gremio policial y criticó la decisión del Pit-Cnt. “Con toda franqueza, me parece una equivocación que se elija a un sindicato de policías para apartarlo de la gremial simplemente por defender a sus afiliados en el cumplimiento de su deber. No me parece adecuado”, comentó en rueda de prensa durante la ceremonia de egreso de Oficiales Ayudantes de la Policía Nacional.