Sifpom dice que su suspensión "quedará en la historia como un hecho bastante lamentable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom), brindó una conferencia de prensa este jueves donde destacó que la suspensión de toda la actividad orgánica del sindicato por parte de la Mesa Representativa del Pit-Cnt es un episodio "triste y quedará en la historia como un hecho bastante lamentable".

Consideró que esta decisión se tomó como represalia a la defensa de los policías que actuaron en la dispersión de una manifestación en la Plaza Liber Seregni, donde "no se pudo comprobar ninguna anomalía" en dicho procedimiento, dijo Rodríguez.

"Algo que uno aprende en el movimiento sindical es a pelear por las injusticias y que el sindicato es el escudo de los trabajadores. Entonces, ¿cómo un sindicato policial no iba a salir en defensa de sus trabajadores que en ese momento fueron injustamente catalogados de represores?", manifestó la dirigente, y expresó: "Lo volveríamos a hacer, y lo vamos a seguir haciendo".

Rodríguez agregó que la decisión de suspender la actividad del sindicato fue impulsada por un grupo "muy minoritario" de la central sindical, que en realidad está integrada por "más de 400.000 afiliados de todas las clases sociales, religiones y partidos políticos", quienes "obviamente no comparten esta situación".

En ese sentido agradeció las "innumerables muestras de afecto" que han recibido en estas horas.

Para los que preguntan quiénes votaron a favor de la suspensión pic.twitter.com/tuvqEZZsDE — Patricia Rodriguez (@Patrici15720729) March 4, 2021

La decisión de suspender al sindicato se tomó por 14 votos a favor, entre los que se contabilizó el de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), 13 en contra y seis abstenciones. No obstante, Adeom le quitó peso a este apoyo en la jornada de hoy. La presidenta del sindicato de municipales, Valeria Ripoll, expresó: "No se votó ninguna resolución en cuanto a suspender o no, sancionar o no, al sindicato policial en el Pit-Cnt".

Este jueves de tarde, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga criticó la definición que tomó la Mesa Representativa del Pit-Cnt. "Con toda franqueza, me parece una equivocación que se elija a un sindicato de policías para apartarlo de la gremial simplemente por defender a sus afiliados en el cumplimiento de su deber. No me parece adecuado", expresó en rueda de prensa.