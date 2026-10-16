Ojeda sale al cruce tras dichos de Sánchez sobre Bukele: "Uruguay está en un desmadre absoluto en seguridad"

El senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda respondió a las críticas del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez con respecto a las medidas del modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. "Recientemente Bukele acaba de reconocer que va a liberar a un montón de presos. (Andrés) Ojeda se cayó de la silla", ironizó el jerarca en declaraciones a Desayunos Informales (Canal 12).

En diálogo con El País, Ojeda recordó que "el primero que habló de Bukele fue Yamandú Orsi" cuando el año pasado señaló que la del país centroamericano "es una experiencia a analizar". “Creo con franqueza que no es momento ni de humor ni de soberbia. Estamos en una absoluta crisis de seguridad que el gobierno relativiza”, afirmó Ojeda.

El dirigente colorado hizo referencia a las declaraciones de Sánchez, quien sostuvo que este será "un año difícil en materia de homicidios" y manifestó su confianza en profundizar las políticas de seguridad que lleva adelante el gobierno. Para Ojeda, la forma en que Sánchez se refirió a la evolución de los homicidios supone presentar el problema como inevitable. “Habla de los homicidios como si fuera un factor climático inevitable, como si fuera El Niño, como si no tuvieran nada que ver”, cuestionó.

El senador también sostuvo que el gobierno no asume la responsabilidad por la situación ni plantea modificar el rumbo. “Dice que no hay que cambiar nada, que solo hay que profundizar lo que se está haciendo. Entonces ellos dicen que así van bien y nosotros decimos que así vamos mal y que hay que hacer cambios. No sabía que Sánchez era experto en seguridad, estoy dispuesto a debatir con él”, expresó.

En ese sentido, advirtió sobre el panorama de los próximos meses y aludió a las previsiones del ministro del Interior, Carlos Negro, respecto al aumento de los homicidios en el tercer trimestre del año. Según Ojeda, el período cerrará con “bastantes más homicidios” y Uruguay se encamina “probablemente al año de más homicidios en la historia” desde que existen registros.

Andrés Ojeda con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Las medidas que propone Ojeda

Consultado sobre qué cambios considera necesarios, el senador planteó que "la Guardia Republicana tenga presencia las 24 horas en algunas zonas" y reclamó "una decisión política" para "enfrentar el delito de forma más directa en las zonas de mayor conflictividad".

“Queremos presencia de Guardia Republicana 24 horas en algunas zonas. Y una decisión política de enfrentamiento en algo mucho más frontal, en los barrios más conflictivos”, señaló.

Ojeda también cuestionó que desde el oficialismo se ironice sobre la discusión en torno al modelo de seguridad de Bukele. A su entender, restarle importancia al debate supone desconocer la preocupación de quienes viven en contextos de violencia. “Cuando les dicen incluso que la discusión de Bukele aburre y todo eso, me parece que es faltarle el respeto a la gente, ironizar o tomarse con humor la crisis de homicidios que estamos viviendo”, afirmó.

La comparación con El Salvador

El senador defendió la posibilidad de analizar la experiencia salvadoreña y sostuvo que los resultados obtenidos por el gobierno de Bukele explican que el mandatario pueda evaluar medidas como la liberación anticipada de algunos detenidos.

“Si Bukele puede evaluar la liberación de unas personas detenidas es porque pasó de un promedio de 100 homicidios cada 100.000 habitantes a uno de un homicidio cada 100.000 habitantes, mientras Uruguay aumentó a más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes”, afirmó.

En esa línea, consideró que El Salvador tiene una situación de seguridad controlada, mientras que Uruguay atraviesa un escenario de mayor desorden. “Creo que hoy Bukele se puede dar el lujo de evaluar liberaciones porque tiene una situación completamente controlada, mientras Uruguay está en un desmadre absoluto”, sostuvo.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: EFE

"Aburre un poco el debate del modelo Bukele"

Sánchez consideró que "aburre un poco el debate del modelo Bukele" y apuntó que "la lógica de las maras de El Salvador es totalmente distinta" a la de Uruguay. Además "hay muchas versiones" sobre lo que está sucediendo en ese país.

"Recientemente Bukele acaba de reconocer que va a liberar a un montón de presos. (Andrés) Ojeda se cayó de la silla", ironizó respecto al secretario general del Partido Colorado, quien ha reclamado que se apliquen en Uruguay algunas medidas de El Salvador.

Alejandro Sánchez en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

"El ídolo de algunos va a liberar presos. Está reconociendo que fueron presos sin la más mínima garantía, porque te metían preso si tenías un tatuaje. Está reconociendo que metió gente que no tenía que estar presa", dijo y agregó que en El Salvador se "invirtió la situación", en el sentido de que no es necesario probar la culpabilidad de una persona, sino que ella misma pruebe su inocencia.

"Salvo que en Uruguay queramos volver a una lógica en la que no hay derechos, yo no tomaría nada de eso", consideró Sánchez, y mencionó que "Uruguay tiene que encontrar una forma que sea conforme a nuestras tradiciones: democracia, derechos humanos, estado de derecho. Que reprima y prevenga el delito y mejore la situación de seguridad".