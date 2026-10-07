Ojeda volvió a reunirse con Bullrich y reclamó “decisión política” de “recuperar barrios tomados por el narco”

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se reunió este miércoles en Buenos Aires con Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Argentina.

En una publicación en X, el legislador indicó que, “ante la crisis de homicidios que vive Uruguay”, el principal tópico que conversaron fue “la experiencia de éxito de Rosario, una ciudad tomada por el narco que lograron recuperar”.

“Rosario empezó por reconocer el problema. En Uruguay, hace una semana, el ministro Negro me respondió que en Uruguay ‘gobierna el Estado’ y que no hay barrios tomados por el narco. Que la realidad de Rosario es otra”, sostuvo.

“Ningún problema se resuelve si no se reconoce. Por eso insistimos en recuperar el territorio perdido generando presencia 24/7 de la Guardia Republicana en los barrios más complicados. Es una decisión política”, agregó.

Ambos ya se habían reunido en abril en Montevideo, durante una visita de Bullrich en la participó de una actividad en el World Trade Center.

Hoy estuve en el @SenadoArgentina me reuní con la senadora @PatoBullrich, ex ministra de Seguridad de la Argentina.



Ante la crisis de homicidios que vive Uruguay, conversamos con agenda abierta, pero con foco en la SEGURIDAD, en la experiencia de éxito de Rosario, una ciudad… pic.twitter.com/aTR08DlZZs — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 7, 2026

Encuentro con vice de El Salvador

El jueves el senador colorado, junto con el expresidente Julio María Sanguinetti, mantendrá un encuentro con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Será sobre el mediodía en la casa del exmandatario colorado.

Ojeda ha manifestado en varias oportunidades su apoyo al modelo de seguridad impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En un posteo realizado en la red social X a finales de agosto, el dirigente colorado asegura que los datos del 2025 con respecto a la gestión de seguridad en el país centroamericano "son contundentes".

Nota a Felix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, en el Hotel Radisson de Montevideo. Foto: Archivo El Pais

"El Salvador cerró con 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes y 100% de casos resueltos. Uruguay tiene 10,3, casi ocho veces peor", indicó. Además, apunto contra la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, quien en una entrevista con el citado medio dijo "no ceder" ante el modelo Bukele.

"Mientras nuestro gobierno se resigna, dice que la guerra con el narco está perdida y reparte culpas, Bukele le ganó al 'no se puede'. Si no quieren entender, seguiremos yendo de mal en peor. Una lástima porque pierde el Uruguay y su gente", había manifestado Ojeda en aquella oportunidad.

Ulloa se reunió este miércoles con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.