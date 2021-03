Larrañaga sobre suspensión de sindicato policial: "Me parece un proceso equivocado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo este jueves que ve "muy mal" la resolución tomada por la Mesa Representativa Nacional del Pit-Cnt de suspender por mayoría toda la actividad orgánica del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom).y aseguró que le parece "un proceso equivocado totalmente".

"Con toda franqueza, me parece una equivocación que se elija a un sindicato de policías para apartarlo de la gremial simplemente por defender a sus afiliados en el cumplimiento de su deber. No me parece adecuado", comentó en rueda de prensa durante la ceremonia de egreso de Oficiales Ayudantes de la Policía Nacional.

A su vez, opinó que "es inaceptable desde todo punto de vista que se pueda expresar que la Policía es represora". En la misma línea, Larrañaga expresó que "no se puede permitir" ni "aceptar" eso, y "mucho menos que se lleve adelante un proceso de eliminación de personas sindicadas (...) simplemente por ejercer la autoridad, su función y trabajo". El ministro dijo que discrepa con la decisión del Pit-Cnt "como ciudadano uruguayo".

Cuando se le preguntó si la resolución de la central sindical amerita algún contacto por parte del Ministerio del Interior, respondió: "Veremos".

La suspensión que se decidió el miércoles de tarde regirá hasta que se haga el próximo Congreso del Pit-Cnt. Allí se decidirá si se expulsa al sindicato de trabajadores o se lo mantiene dentro de la organización.

Fernando Pereira, presidente de la central sindical, dijo este jueves que trabajará "activamente" para que se reconsidere la suspensión del sindicato.



"Respetando que las mayorías resuelven, pero partiendo de la base que las mayorías también se pueden equivocar, voy a trabajar para que este tema se reconsidere rápidamente y al Sipfom se le levante la sanción", expresó Pereira en declaraciones recogidas por TNU.

Por otra parte, la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, indicó que Adeom "debió abstenerse" ya que no se había tratado el tema en el Consejo Ejecutivo con anterioridad. La situación se analizará en un Consejo Ejecutivo que tendrá lugar mañana viernes.