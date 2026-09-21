Últimas horas para anotarse a talleres gratuitos que ofrece la IMM: se pueden sumar personas de hasta 60 años

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó acerca de la ampliación de la oferta formativa de su laboratorio de innovación MVD LAB con la apertura de nuevos talleres gratuitos de fabricación digital dirigidos a personas mayores.

Según lo explicado por la comuna capitalina, la iniciativa se centra en acercar conocimientos e instrumentos tecnológicos mediante un enfoque práctico y accesible en las instalaciones del Espacio Modelo, ubicado en la calle Cádiz 3280.

Allí los participantes podrán aprender sobre el funcionamiento, manejo de archivos y uso de impresoras 3D, nociones de computación básica y herramientas digitales aplicadas a los procesos de fabricación digital durante el desarrollo de las prácticas.

Una impresora 3D imprimiendo una pequeña figura animal de color naranja brillante. Foto: Canva.

Qué requisitos y rangos de edad se deben considerar para la inscripción al curso gratuito de la IMM

La propuesta se organiza en diferentes módulos y horarios. Sin embargo, solo quedan cupos disponibles para el Grupo 1, que tendrá sus clases los días martes 22 y 29 de setiembre de 2026, las que se sumarán otras dos clases el martes 6 y 13 de octubre de 2026, todas en el horario de 15:00 a 16:00 horas en el Espacio Modelo.

Este es el único de los tres grupos que permite inscripciones desde los 18 años hasta los 60, inclusive. En el caso de los grupos 2 y 3, ya han comenzado sus clases los días miércoles y viernes, exclusivamente para personas mayores de 60 años.

Impresora 3D modelando en base a un filamento azul. Foto: Canva.

Cómo realizar el registro y consultar la agenda para el curso de fabricación digital de MVD LAB

La actividad gratuita cuenta con cupos limitados, por lo que el registro debe tramitarse en la agenda web institucional , con un mínimo de 24 horas de anticipación al comienzo de la actividad elegida, según aclara la intendencia.

Para realizar consultas o solicitar más detalles sobre las iniciativas, la ciudadanía puede comunicarse por WhatsApp al 091565890, escribir al correo electrónico montevideolab@imm.gub.uy o concurrir presencialmente a las oficinas del MVD LAB en el local 9 del Espacio Modelo, de lunes a viernes en el horario de 10:30 a 16:30.