Travesías a nado y kayak en Maldonado para el verano 2027: fechas confirmadas y cómo inscribirse
Las actividades deportivas comenzarán con el recorrido a la isla Gorriti y las inscripciones se abrirán el lunes 1º de diciembre mediante una plataforma digital
La Intendencia de Maldonado (IDM), a través de su Departamento de Deportes, presentó el calendario oficial de actividades de nado y kayak para la temporada de verano 2027.
La propuesta deportiva y recreativa tiene previsto comenzar el sábado 9 de enero de 2027 con la travesía a nado hacia la Isla Gorriti.
El cronograma prevé una serie de instancias repartidas entre los meses de enero, febrero y marzo de 2027, con el objetivo de dar cobertura a la alta convocatoria registrada en ediciones anteriores.
Consolidado como un clásico de cada verano en las costas del departamento de Maldonado, esta serie de actividades finalizará el domingo 14 de marzo de 2027 con un recorrido en kayak por el arroyo San Carlos.
Según lo comunicado por la comuna, las personas interesadas en participar podrán realizar su inscripción a partir del lunes 1º de diciembre de 2026 a través de la plataforma digital Acceso Fácil.
Cómo se distribuirán las fechas de las travesías en el departamento
El calendario establecido por las autoridades deportivas locales se distribuirá de la siguiente manera:
- Sábado 9 de enero de 2027 — Travesía a Nado isla Gorriti (apertura).
- Domingo 10 de enero de 2027 — Travesía en Kayak isla Gorriti.
- Sábado 6 de febrero de 2027 — Travesía a Nado isla Gorriti.
- Domingo 7 de febrero de 2027 — Travesía en Kayak isla Gorriti.
- Domingo 28 de febrero de 2027 — Travesía a Nado isla Gorriti (cierre de nado).
- Domingo 14 de marzo de 2027 — Travesía en Kayak arroyo San Carlos–La Barra (cierre de temporada).
Para coordinar detalles o realizar consultas sobre la organización de los eventos, los interesados pueden comunicarse por vía telefónica al 4223 6811 (internos 145 y 146) o enviar un correo electrónico a la casilla subdirgraldeportes@maldonado.gub.uy.
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