Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Travesías a nado y kayak en Maldonado para el verano 2027: fechas confirmadas y cómo inscribirse

Las actividades deportivas comenzarán con el recorrido a la isla Gorriti y las inscripciones se abrirán el lunes 1º de diciembre mediante una plataforma digital

El País
El País
09/09/2026, 14:22
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Personas participando de una actividad en el mar a bordo de un kayak inflable y tablas de surf de remo.
Personas participando de una actividad en el mar a bordo de un kayak inflable y tablas de surf de remo.
Foto: Intendencia de Maldonado.

La Intendencia de Maldonado (IDM), a través de su Departamento de Deportes, presentó el calendario oficial de actividades de nado y kayak para la temporada de verano 2027.

La propuesta deportiva y recreativa tiene previsto comenzar el sábado 9 de enero de 2027 con la travesía a nado hacia la Isla Gorriti.

Maldonado plantea proyecto para implementar estacionamiento tarifado: las primeras dos horas serían gratuitas

El cronograma prevé una serie de instancias repartidas entre los meses de enero, febrero y marzo de 2027, con el objetivo de dar cobertura a la alta convocatoria registrada en ediciones anteriores.

Consolidado como un clásico de cada verano en las costas del departamento de Maldonado, esta serie de actividades finalizará el domingo 14 de marzo de 2027 con un recorrido en kayak por el arroyo San Carlos.

Según lo comunicado por la comuna, las personas interesadas en participar podrán realizar su inscripción a partir del lunes 1º de diciembre de 2026 a través de la plataforma digital Acceso Fácil.

Grupo de personas participando en una travesía en kayak y paddle surf en el mar.
Grupo de personas participando en una travesía en kayak y paddle surf en el mar.
Foto: Intendencia de Maldonado.

Cómo se distribuirán las fechas de las travesías en el departamento

El calendario establecido por las autoridades deportivas locales se distribuirá de la siguiente manera:

  • Sábado 9 de enero de 2027 — Travesía a Nado isla Gorriti (apertura).
  • Domingo 10 de enero de 2027 — Travesía en Kayak isla Gorriti.
  • Sábado 6 de febrero de 2027 — Travesía a Nado isla Gorriti.
  • Domingo 7 de febrero de 2027 — Travesía en Kayak isla Gorriti.
  • Domingo 28 de febrero de 2027 — Travesía a Nado isla Gorriti (cierre de nado).
  • Domingo 14 de marzo de 2027 — Travesía en Kayak arroyo San Carlos–La Barra (cierre de temporada).

Para coordinar detalles o realizar consultas sobre la organización de los eventos, los interesados pueden comunicarse por vía telefónica al 4223 6811 (internos 145 y 146) o enviar un correo electrónico a la casilla subdirgraldeportes@maldonado.gub.uy.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Te puede interesar