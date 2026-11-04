Se confirmó cuándo se hace el sorteo del Gordo de Fin de Año 2026, sus premios y precios para participar

El Gordo de Fin de Año, uno de los sorteos tradicionales de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), ya tiene su fecha confirmada para la edición 2026. Esta lotería se suele realizar anualmente en Uruguay, durante los últimos días del año.

A través de sus comunicaciones oficiales, la Lotería Uruguaya confirmó que los billetes ya comenzaron a distribuirse en todo el país, por lo que los transeúntes comenzarán a notar afiches publicitarios que promocionan al popular sorteo en los distintos locales de apuesta de Uruguay.

Fecha del Gordo de Fin de Año 2026

Este este 2026, el sorteo tendrá lugar el miércoles 30 de diciembre. Se podrá seguir la transmisión en vivo, como con los otros sorteos de la Lotería Uruguaya, a través de su canal de YouTube.

Gordo de Fin de Año: premio mayor y otros premios en 2026

El primer premio será de $ 160.000.000, el mismo monto que en las últimas ediciones. Convertido a dólares, el monto del premio ronda alrededor de los US$ 3.984.000.

El segundo premio será de $ 50.000.000 y el tercero, de $ 4.000.000.

El cuarto y quinto premio serán de un monto de $ 2.000.000; del sexto al décimo, de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo, de $ 400.000, al igual que el sorteo que se realizó el año pasado.

El total, se repartirán más de $ 455.100.000, indicó la DNLQ.

Billetes del Gordo de Fin de Año 2026. Foto: Archivo El País.

Precios de los billetes

El precio del billete entero tuvo un aumento de $ 1.000 respecto a la edición de 2025, ya que ahora cuesta $ 15.000, mientras que el décimo $ 1.500. También se puede comprar una fracción electrónica, que tiene un costo de $ 300, reflejando una rebaja de $ 50 respecto al costo del año pasado.

Los billetes se pueden obtener en agencias de loterías, agentes de quinielas, subagentes, corredores y loteros. Serán 50.000 los números que se van a jugar en esta edición, 10.000 más que en el sorteo de 2025.

En el sitio web oficial de la Lotería Uruguaya ya se encuentra disponible el padrón de billetes, el programa de premios y la información necesaria para conocer dónde adquirir su número.