Confirman en qué subagencia apostó el ganador del pozo de Oro más grande de la historia del 5 de Oro

Un afortunado en Treinta y Tres ganó este miércoles 7 de octubre de 2026 el pozo de Oro más grande de la historia del 5 de Oro, y La Banca dio a conocer este jueves cuál fue la subagencia que vendió el boleto ganador de $ 151.113.477, que equivale a unos US$ 3,7 millones.

El sorteo de este miércoles estuvo lleno de ganadores, puesto que también hubo dos aciertos en el pozo de Plata y un acierto en el pozo Revancha.

El subagente de La Banca que vendió el boleto ganador del pozo de Oro millonario

Según confirmó La Banca en sus canales oficiales, el local donde apostó el máximo ganador del 5 de Oro es el subagente 02/61 de La Banca de Treinta y Tres. Fuentes del organismo le indicaron a El País que la subagencia se ubica en la localidad de General Enrique Martínez, también conocida como La Charqueada, departamento de Treinta y Tres.

Se trata de un pequeño pueblo ubicado al costado del Río Cebollatí, a unos 60 km de la capital del departamento olimareño. Hoy, la ciudad tiene a un nuevo millonario gracias al premio récord del 5 de Oro.

Localidad de La Charqueada, Treinta y Tres, donde apostó el ganador del pozo de Oro más grande de la historia. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

El segundo premio más abultado de la jornada fue el del pozo Revancha, que este miércoles repartía $ 25.477.386. El ganador apostó en Durazno, en el subagente 08/34 de La Banca de ese departamento.

En tanto, el pozo de Plata de $ 1.879.784 tuvo dos ganadores: uno apostó en el subagente 14/74 de La Banca de Las Piedras y el otro hizo su jugada en el subagente 83/02 de La Banca de Montevideo. Cada uno se llevó $ 939.892.

Bolillas ganadoras del sorteo del 5 de Oro del 7 de octubre

Las bolillas ganadoras en ese sorteo del 5 de Oro fueron las siguientes:



Números del pozo de Oro: 3, 14, 16, 44, 48. Bolilla extra: 19.

Números del pozo Revancha: 1, 4, 9, 33 y 37.

Se pueden revisar las jugadas en la página web de La Banca.

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será este domingo 11 de octubre de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Al haberse repartido todos los pozos, este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 6.500.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 4.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 11.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La DNLQ es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la DNLQ en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220). Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Una persona sosteniendo una boleta del 5 de Oro. Foto: Fernando Ponzetto

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.