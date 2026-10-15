La anécdota detrás de la boleta millonaria del 5 de Oro que revolucionó a un pequeño pueblo en Treinta y Tres

El pasado miércoles 7 de octubre, se conoció el pozo de Oro más grande de la historia del 5 de Oro . De acuerdo a lo que había informado La Banca, la subagencia que vendió el boleto ganador de $ 151.113.477, que equivale a unos US$ 3,7 millones, es el subagente 02/61 de La Banca de Treinta y Tres.

Fuentes del organismo le indicaron a El País que la subagencia se ubica en la localidad de General Enrique Martínez, también conocida como La Charqueada, departamento de Treinta y Tres. Se trata de un pequeño pueblo ubicado al costado del Río Cebollatí, a unos 60 km de la capital del departamento olimareño.

La subagencia es administrada por Teresa Cuello. La mujer comentó a El País quiénes fueron los ganadores del millonario pozo y cómo repercutió en su local de ventas.

"Los ganadores son un grupo de ocho amigos que se reúnen a jugar al truco a modo de hobbie, ellos preparan números y juegan al 5 de Oro", dijo Cuello. Explicó que el grupo se reúne los sábados y que allí juegan para el pozo de los domingos.

Sin embargo, el miércoles, la esposa de uno de los integrantes del grupo que dispone de su casa para jugar al truco, preguntó si iban a jugar para el pozo de ese día. La respuesta fue negativa, aún así, la mujer concurrió al local de Teresa y realizó una apuesta. "Hizo como cinco en la tira, y el último fue el broche de oro", dijo la dueña del local.

"Podrás imaginar la alegría y la repercusión en todos ellos y en general, fue imponente", expresó. En cuanto al grupo de amigos, Teresa señaló que cuatro de ellos son jubilados. "Son tres mayores, y el resto más jóvenes, son gente laburante, humilde", detalló.

Agencia de Teresa Cuello en La Charqueada. Foto: cedida a El País.

El impacto en el mostrador

En cuanto a la repercusión en su local, Teresa explicó que "siempre vendió" y que trabaja bien, pero que ahora hubo un "boom". "Sale en un lugar y todos lo siguen porque está la suerte ahí, la gente se engancha, yo con mis jugadas siempre tengo premios, especialmente en la Quiniela, pero esto fue como un abrir de que la gente quiere jugar todos los días", relató.

Indicó que el pasado miércoles 14 mucha gente jugó al 5 de Oro "aunque estuviera flaco". "A mí me juegan mucho", sostuvo. Consultada acerca de si notó un mayor flujo en el local luego de conocerse que el premio había salido allí, Teresa relató que el movimiento "es el mismo", aunque han llegado al lugar personas que previamente no concurrían. "Podes imaginar cómo me siento yo que vendí un 5 de Oro millonario, porque es así, hago historia (risas)", añadió.

Detalló que su pueblo está conectado por un puente con Cebollatí, localidad desde donde "mucha gente viene a jugar, más los domingos", subrayó.

"Ha sido muy lindo todo esto y muy gratificante haberlo vendido, son todos amigos y conocidos, en un pueblo todos se conocen, y esto ha tenido repercusión, mucha", celebró Teresa. Además, destacó que mucha gente la felicitó mediante mensajes en sus redes sociales, aunque también hubieron algunos mensajes negativos.

"Lo que a mí me interesa es vender, que ellos [el grupo que ganó el premio] disfruten muchísimo todo, porque para eso jugaron", sostuvo.

Agencia de Teresa Cuello en La Charqueada. Foto: cedida a El País.

Cómo el grupo de amigos se enteró que había ganado el premio

Teresa brindó a El País detalles de cómo fue el momento en el que el grupo de ocho integrantes se enteró de que había ganado el millonario pozo de oro.

De acuerdo a su relato, el grupo de amigos desconocía que la esposa de uno de ellos había jugado para el pozo del domingo. "Ellos, los siete amigos restantes, no sabían que iba a jugar", detalló.

Sin embargo, cuando se dieron a conocer los números a la noche, el hombre pareja de la mujer que jugó "no quiso llamar a los compañeros para no impactarlos".

"Esperó al otro día, y los llamó de a uno: 'vengan que tengo una noticia para darles', y fueron todos, podrás imaginar cuándo se supo, no sabes las emociones", relató Teresa.

Bolillas del 5 de Oro Revancha. Foto: La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Bolillas del 5 de Oro. Foto: La Banca.

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la DNLQ en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220). Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).