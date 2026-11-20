El sorteo del 5 de Oro que naturalmente se habría realizado este domingo 22 de noviembre de 2026 tuvo un cambio de fecha por resolución de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

El próximo sorteo del 5 de Oro será el lunes 23 de noviembre de 2026, según marca el calendario de sorteos de noviembre 2026 de la DNLQ.

¿Por qué no se hará este domingo el 5 de Oro?

De acuerdo a lo que se le confirmó a El País desde La Banca, esta decisión se llevó a cabo porque el 5 de Oro que se hubiera realizado el domingo habría coincidido con las elecciones obligatorias del Banco de Previsión Social (BPS), previstas para el 22 de noviembre.

A su vez, debido al cambio de este sorteo del domingo al lunes, la edición siguiente se correrá del miércoles 25 de noviembre al jueves 26 del mes corriente.

El sorteo del lunes 23 de noviembre será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 16.500.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 5.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 22.000.000, tal como lo informó la DNLQ.

Transmisión de un sorteo del 5 de Oro. Natalia Rovira/Archivo El Pais

El último sorteo del 5 de Oro fue el miércoles 18 de noviembre, cuando salieron los siguientes números ganadores: 16, 21, 26, 41, 42 y la bolilla extra 19, para el de Oro; y 3, 6, 33, 35 y 39, para el Revancha. Hubo un acierto en el pozo Revancha y otro en el pozo de Plata.

¿Cómo jugar al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

Una boleta del 5 de Oro. Foto: Fernando Ponzetto

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.