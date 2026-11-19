El sorteo del 5 de Oro de este miércoles 18 de noviembre de 2026 resultó con un ganador del pozo Revancha que se llevó una fortuna de $ 53.027.502, lo que equivale aproximadamente a US$ 1.307.000. También en esta edición, hubo un acierto en el pozo de Plata, que tenía $ 762.170 en juego. El pozo de Oro quedó vacante.

Sin dudas el más afortunado fue el ganador del premio de más de un millón de dólares, que apostó en el departamento de San José, específicamente en la subagencia 01/06 de La Banca de San José, ubicada en la ciudad de San José de Mayo, en la dirección Av. Nicolás Guerra 213.

El País logró dialogar con la agencia vendedora del boleto ganador, que confirmó que allí se hizo la jugada millonaria, pero que por su extenso horario de servicio se desconoce quién apostó y cuál de sus funcionarios realizó la venta. Se trata de la agencia Molino de Abitab, ubicada en la esquina de Av. Nicolás Guerra y Prudencio Montagne.

Agencia de Abitab de San José de Mayo que vendió el boleto ganador del pozo Revancha millonario sorteado el miércoles 18 de noviembre de 2026. Foto: Captura Google Maps.

En tanto, el ganador del pozo de Plata fue una persona que hizo su jugada en la subagencia 05/121 de La Banca de Florida. Según datos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, el boleto se vendió en un local ubicado en la ciudad de Florida, en la dirección Julio Cesar Grauert 1419.

La bolillas ganadoras en el sorteo del 5 de Oro de este miércoles 18 de noviembre fueron las siguientes:



Números del pozo de Oro: 16, 21, 26, 41, 42. Bolilla Extra: 19.

Números del pozo Revancha: 3, 6, 33, 35, 39

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

La fecha del próximo 5 de Oro es el lunes 23 de noviembre de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca. El cambio de fecha se realizó debido a que este domingo 22 de noviembre son las elecciones del BPS.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 16.500.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 5.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 22.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Transmisión del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/Archivo El País.

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Boleta del 5 de Oro siendo impresa. Foto: Leonardo Mainé

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.