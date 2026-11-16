Una persona en San Carlos ganó más de US$ 1 millón en el 5 de Oro del domingo y este es el local donde apostó

El sorteo del 5 de Oro de este domingo 15 de noviembre de 2026 resultó con un ganador del pozo del Oro, que se llevó una fortuna de $ 49.542.226, una suma que equivale a aproximadamente US$ 1.219.729. El gran afortunado de la jornada apostó en un local en San Carlos, Maldonado.

¿Dónde apostó el ganador del 5 de Oro?

La jugada ganadora del premio de más de un millón de dólares se hizo en la subagencia 04/21 de La Banca de Maldonado, ubicada en la esquina de las calles Juana De Ibarbourou y 4 De Octubre, en la ciudad de San Carlos.

Se trata del almacén "Mini Mercado El Oveja 2", cuya dueña, Soledad Nieves, contó en diálogo con El País que es la primera vez que les toca vender un boleto ganador y que, de hecho, no sabe bien si lo vendió la empleada del turno de la mañana o la de la tarde: "No tengo idea porque es la primera vez que nos pasó", dijo.

Mini Mercado El Oveja 2, el local de San Carlos, Maldonado, que vendió el boleto ganador del 5 de Oro del 15 de noviembre de 2026. Foto: Captura de Google Maps.

No obstante, la propietaria expresó estar contenta por la notoriedad que adquirirá su local con esta venta y también por la persona que se lleva el premio millonario: "Ojalá lo haya sacado alguien que lo precise", señaló.

"La suerte anda ahí en la vuelta"

Si bien todavía se desconoce quién fue el gran afortunado de la pasada jornada del 5 de Oro, Nieves sospecha que pueda tratarse de alguien de San Carlos, pues, según ella, "es gente del barrio la que apuesta" habitualmente en su negocio.

Soledad, quien tiene el minimercado desde 2023, contó que alguna vez le tocó vender una raspadita ganadora de entre $ 10.000 y $ 20.000, pero que este pozo de Oro supera ampliamente toda experiencia previa que haya tenido vendiendo loterías. La residente de Maldonado además dijo entre risas que esto podría ser una señal positiva de que "la suerte anda ahí en la vuelta" ya que, según contó, hace poco se vendió otro premio abultado en un local cercano al suyo.

Números ganadores del 5 de Oro del 15 de noviembre

Los números a los que apostó el ganador del pozo de Oro del sorteo realizado del domingo fueron: 7, 17, 18, 23, 42 y la bolilla extra 44.

Las bolillas ganadoras del pozo Revancha, que quedó vacante, fueron: 16, 17, 18, 23 y 40.

En tanto, el pozo de Plata tuvo dos ganadores el domingo: uno que apostó en la subagencia 79/08 de Montevideo y otro que hizo su jugada en la subagencia 07/00 de Paysandú. Los ganadores de este pozo se repartieron $ 530.863 para cada uno.

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

La fecha del próximo 5 de Oro es el miércoles 18 de noviembre de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 9.300.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 53.700.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 63.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Boleta del 5 de Oro siendo impresa. Foto: Leonardo Mainé

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.