Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del 16 de noviembre: los números más repetidos de la semana pasada

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

136 salió tres veces

157 salió tres veces

228 salió tres veces

436 salió tres veces

640 salió tres veces

117 salió dos veces

238 salió dos veces

299 salió dos veces

529 salió dos veces

607 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

28 salió siete veces

36 salió seis veces

63 salió seis veces

79 salió seis veces

99 salió seis veces

07 salió cinco veces

42 salió cinco veces

57 salió cinco veces

76 salió cinco veces

95 salió cinco veces

Lotería Uruguaya.

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números más repetidos de la Tómbola, el 28 se asocia con los celos, mientras que el 36 representa un juguete. El 63 refiere a la ganancia, el 79 al obstáculo y el 99 al anciano. A su vez, el 07 significa moneda, el 42 representa un regalo, el 57 se vincula con un viaje largo, el 76 con la casualidad y el 95 con el reloj.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.