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    Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del 16 de noviembre: los números más repetidos de la semana pasada

    Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado dlunes 9 de noviembre y sábado 14 de noviembre de 2026, según La Banca.

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    16/11/2026, 07:28
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    Boletas de la Quiniela y la Tómbola.
    Boletas de la Quiniela y la Tómbola.
    Foto: Archivo El País

    Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

    Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

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    Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

    • 136 salió tres veces
    • 157 salió tres veces
    • 228 salió tres veces
    • 436 salió tres veces
    • 640 salió tres veces
    • 117 salió dos veces
    • 238 salió dos veces
    • 299 salió dos veces
    • 529 salió dos veces
    • 607 salió dos veces

    Los números más repetidos de la Tómbola

    • 28 salió siete veces
    • 36 salió seis veces
    • 63 salió seis veces
    • 79 salió seis veces
    • 99 salió seis veces
    • 07 salió cinco veces
    • 42 salió cinco veces
    • 57 salió cinco veces
    • 76 salió cinco veces
    • 95 salió cinco veces
    loterías y quinielas patrimonio.png
    Lotería Uruguaya.

    Qué significa cada número ganador, según los sueños

    Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

    Entre los números más repetidos de la Tómbola, el 28 se asocia con los celos, mientras que el 36 representa un juguete. El 63 refiere a la ganancia, el 79 al obstáculo y el 99 al anciano. A su vez, el 07 significa moneda, el 42 representa un regalo, el 57 se vincula con un viaje largo, el 76 con la casualidad y el 95 con el reloj.

    Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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