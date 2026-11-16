Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del 16 de noviembre: los números más repetidos de la semana pasada
Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado dlunes 9 de noviembre y sábado 14 de noviembre de 2026, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada
- 136 salió tres veces
- 157 salió tres veces
- 228 salió tres veces
- 436 salió tres veces
- 640 salió tres veces
- 117 salió dos veces
- 238 salió dos veces
- 299 salió dos veces
- 529 salió dos veces
- 607 salió dos veces
Los números más repetidos de la Tómbola
- 28 salió siete veces
- 36 salió seis veces
- 63 salió seis veces
- 79 salió seis veces
- 99 salió seis veces
- 07 salió cinco veces
- 42 salió cinco veces
- 57 salió cinco veces
- 76 salió cinco veces
- 95 salió cinco veces
Qué significa cada número ganador, según los sueños
Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.
Entre los números más repetidos de la Tómbola, el 28 se asocia con los celos, mientras que el 36 representa un juguete. El 63 refiere a la ganancia, el 79 al obstáculo y el 99 al anciano. A su vez, el 07 significa moneda, el 42 representa un regalo, el 57 se vincula con un viaje largo, el 76 con la casualidad y el 95 con el reloj.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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