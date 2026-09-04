OSE realiza corte de agua en Montevideo durante este viernes 4 de setiembre de 2026 por rotura troncal

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este viernes 4 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos de reparación de una rotura en la troncal Santiago Vázquez, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea troncal que afectará a la zona de avenida Luis Batlle Berres próximo a Ideario Artiguista.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Paso de la Arena. El corte de agua no tiene una hora de inicio especificada en el aviso y se extenderá hasta las 16:00 horas del mismo viernes 4 de setiembre.

Canilla abierta sacando agua. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, el comunicado no incluye previsiones sobre suspensión de los trabajos por mal tiempo para esta intervención.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.