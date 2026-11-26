Cada año, los trabajadores de la industria de la construcción suelen detener su actividad en dos períodos distintos. La licencia de la construcción de 2027 ya tiene sus fechas definidas, según estableció la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (Igtss). También se fijó la fecha límite para la presentación de solicitudes de excepciones para trabajar durante el primer período.

La licencia de la industria de la construcción definida rige para los subgrupos 01, 02-03 del grupo 09 de los Consejos de Salarios y Negociación Colectiva.

Construcción de edificios sobre Avenida de Las Américas, en Ciudad de la Costa. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Las fechas fueron establecidas por la inspección perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss) luego de aprobado el convenio de licencia entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este.

Las fechas de las licencias de la industria de la construcción para este verano 2026-2027

La primera licencia de la construcción comenzará el miércoles 23 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el sábado 9 de enero de 2027 inclusive (14 días).

Trabajadores en una construcción en Uruguay.

Para trabajar durante este primer período, se deberán presentar las solicitudes ante la Igtss a través del portal de trámites del Estado. Los trabajadores correspondientes al subgrupo 01 debían presentarlo antes del 6 de noviembre, mientras que los de los subgrupos 02 y 03 tendrán tiempo hasta el 4 de diciembre de 2026.

El segundo período de la licencia de la construcción estará comprendido entre el lunes 22 de marzo de 2027 hasta el sábado 27 de marzo inclusive (6 días).