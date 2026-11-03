Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para gran parte del territorio nacional

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes para gran parte del territorio nacional. La advertencia será actualizada a las 19:00 o ante cambios significativos.

Según detallaron desde el organismo meteorológico, el área bajo la alerta será afectada "por tormentas (puntualmente) fuertes".

"Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", subrayaron desde Inumet.

Alerta amarilla de Inumet. Foto: Inumet.

Localidades afectadas

Artigas: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Feliciano, Pueblo de Álvarez y San Jorge.

Flores: Andresito y Ismael Cortinas.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: todo el departamento.

Soriano: Mercedes, Palmitas y Villa Soriano.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.