Inumet emitió aviso a la población por "tormentas puntualmente fuertes" a partir de la tarde del sábado

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes un aviso a la población por tormentas puntualmente fuertes que afectarán al norte, centro y litoral oeste del país.

"Desde la tarde del sábado 26, una masa de aire inestable comenzará a afectar al norte del país con tormentas puntualmente fuertes, esperando acumulados de precipitación entre 20 y 40 milímetros en tres horas", señaló el instituto.

#AvisoALaPoblación por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la tarde del sábado 26 pic.twitter.com/aRp5LHI2UC — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 25, 2026

La situación continuará el domingo 27, con tormentas que también afectarán al centro y litoral oeste. Luego, el lunes 28, seguirá la inestabilidad en el norte del territorio. "Entre el domingo y el lunes se esperan los acumulados más significativos, principalmente al noreste, con valores entre 80 y 120 milímetros", puntualizó Inumet.

Tormenta sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

"En zonas de tormentas podrían registrarse caída de granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica", señaló.

"Fin de semana sin problemas" o lluvias copiosas: el mapa del tiempo expone dos realidades en Uruguay

En la misma línea que Inumet, el meteorólogo Mario Bidegain compartió un pronóstico del modelo GFS que indica que las lluvias comenzarán por el norte el sábado. Allí serán abundantes hasta el martes, con acumulados de entre 100 y 130 milímetros. En Montevideo recién empezarán el lunes y serán más leves, de entre 20 y 30 milímetros. Sin embargo, en todo el país se esperan precipitaciones de variada intensidad en los próximos días.

Ómnibus en un día de lluvia. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Para graficar la situación en el norte eligió un pronóstico de Meteoblue para Rivera que indica temperaturas máximas de 28° durante viernes y sábado y un descenso a partir del domingo, dando inicio a una "semana muy inestable con lluvias copiosas".

Por su parte el meteorólogo Guillermo Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que en Montevideo se espera un "fin de semana sin problemas" con máximas de 19° tanto el sábado como el domingo.

En cuanto a precipitaciones, advirtió que para el lunes se pronostica "algún chaparrón" y que el martes sí habrá "tormenta con lluvia".