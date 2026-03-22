Guía de cursos gratuitos en Maldonado 2026: talleres de danza, canto y literatura en todo el departamento

La Intendencia de Maldonado anunció una cartelera de talleres y cursos gratuitos que se brindarán en todo el departamento. La inscripción comenzará este lunes 23 de marzo y se mantendrá hasta el viernes 27 de marzo inclusive. Se trata de cursos para niños y adultos.

Capacitaciones en las Escuelas de Arte

Los cursos brindados serán los siguiente:



Variedad de talleres de Arte Escénico

Variedad de talleres de Artes Plásticas y Visuales

Canto Lírico

Variedad de talleres de Danza y Música

Para saber más sobre los diferentes cursos haz click aquí.

Para sumarse se podrán inscribir de 9 a 19 en los siguientes lugares:



Casa de la Cultura de Maldonado

Paseo San Fernando

Centro Cultural Maldonado Nuevo

Por otro lado, se informa que en el caso de los municipios se estará inscribiendo también de manera presencial concurriendo en las mismas fechas pero desde las 9.15 y hasta las 14.45 horas.

Los requisitos al momento de anotarse son:



Presentar la Cédula de Identidad.

Los menores de 18 años tendrán que asistir en compañía de un adulto.

Taller literario

Libro sobre la mesa de luz Foto: Freepik

Además de las capacitaciones gratuitas antes mencionadas, habrá un taller literario. La propuesta es a partir de los 13 años. Los interesados deben anotarse mediante el correo electrónico culturaeduca@maldonado.gub.uy indicando en el asunto “Taller literario 2026” y en el cuerpo del mail mencionar los siguientes datos: nombre y apellido; localidad; celular o teléfono de contacto.

De acuerdo a la Intendencia de Maldonado, se dictarán en:

