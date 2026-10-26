Feriado no laborable el 28 de octubre para un grupo de trabajadores: quiénes no trabajan durante la jornada de este miércoles

Este miércoles 28 de octubre de 2026 se celebra el Día del Curtidor, una jornada conmemorativa que establece un feriado no laborable, pago, de carácter permanente para los trabajadores de esa rama de actividad en Uruguay.

La medida se encuentra amparada por la normativa vigente y contempla a los operarios vinculados directamente al sector productivo del cuero y afines.

De acuerdo con lo dispuesto por el decreto n.° 545/986, la paralización de las actividades laborales abarca de forma exclusiva a los empleados comprendidos dentro del grupo n.º 17, catalogado como “Industria del cuero y afines”, específicamente en el subgrupo n.º 3, referido como “Curtiembres de cuero pelíferos y afines”, o según los lineamientos de los Consejos de Salarios correspondientes al sector.

A qué trabajadores beneficia el feriado del 28 de octubre

La disposición laboral está dirigida puntualmente a quienes se desempeñan en las plantas y establecimientos de procesamiento del cuero en el territorio nacional. Al tratarse de un feriado pago permanente, los trabajadores alcanzados por esta definición gremial percibirán su remuneración habitual sin concurrir a sus lugares de empleo durante la jornada del miércoles.

Hombre sosteniendo un trozo de cuero. Foto: Canva.

Esto será en base al mismo régimen que se aplica para los feriados que se celebran el 1º de enero, 1º de mayo, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Según puntualiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30. En lo que respecta a las horas extra, estas se remunerarán con un recargo del 150% del valor hora correspondiente a los días laborales, tal como lo indica el decreto N° 550/989 .

Cuál es el origen del Día del Curtidor

El Día del Curtidor se conmemora cada año en esta fecha debido al natalicio de San Simón de Apóstol, uno de los doce apóstoles de Jesús, y venerado en la Iglesia católica romana como santo patrón de los curtidores, aserradores y carpinteros. Actualmente, la jornada se centra en reconocer la labor de los operarios dedicados al curtido y transformación de pieles.