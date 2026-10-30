Feriado del 2 de noviembre: horarios especiales en cementerios y ómnibus, y servicios cerrados en Montevideo

Debido al feriado del Día de los Difuntos que se celebrará este lunes 2 de noviembre, la Intendencia de Montevideo (IMM) informó que habrá horarios especiales en cementerios de Montevideo, ómnibus del Sistema Metropolitano de Transporte (STM), y también en varias dependencias del gobierno departamental.

Este asueto configura en nuestro país un feriado laborable que nunca se puede correr de fecha. Durante este feriado, se prevé la suspensión de varias actividades administrativas y comerciales, así como la postergación de servicios y sorteos oficiales.

Horarios especiales en cementerios este 2 de noviembre

En cuanto a cementerios, la comuna confirmó que estarán abiertos este lunes durante estos horarios:



Cementerios Buceo, Central y del Norte: de 8:00 a 17:00 horas.

Cementerios Paso Molino y del Cerro: de 8:00 a 16:00 horas.

El lunes será una jornada de alta concurrencia en los cementerios de todo el país, debido a que este feriado fue promulgado específicamente para rendir tributo a las personas fallecidas y otorgarles a sus familiares un día para recordar a sus seres queridos que ya no están.

Cementerio Central. Foto: Intendencia de Montevideo

Dónde ver los horarios de ómnibus para el feriado

Respecto a los horarios de ómnibus en el transporte público, la IMM habilitó las consultas para los horarios especiales de ómnibus durante el feriado del lunes 2 de noviembre, correspondiente al Día de los Difuntos.

Esos horarios especiales se pueden acceder a través de este enlace . Bajo la opción "Tipo de horario", debe seleccionarse "Horario Especial - 2 de Noviembre" y luego buscar la línea por la que se desea averiguar.

Cómo funcionarán los servicios de la IMM

Por su parte, la IMM anunció que varios servicios permanecerán cerrados ese día:



Red de policlínicas

Unidad de atención y orientación sobre servicios sociales

Gestión de contribuyentes

Ingresos comerciales y vehiculares

Ingresos inmobiliarios

Catastro

Tesorería

Sin embargo, otros abrirán, como el Mirador Panorámico de la Intendencia, que funcionará de 11:00 a 19:00 horas. También estará abierta la Oficina de Información Turística de Ciudad Vieja, de 9:00 a 17:00 horas. El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) abrirá sus puertas a las 9:00 y cierra a las 22:00 horas.

Edificio de la IMM. Foto: Leonardo Mainé

Por último, funcionará desde las 18:00 a las 21:00 el servicio 365 de primera respuesta ante situaciones de crisis o emergencias por violencia de género. También estará disponible a través del número de teléfono 1950 8888 y ante cualquier situación de violencia, escribir “No estás sola” al WhatsApp 099 019 500.