¿En qué liceo quedé? Alumnos que ingresan a liceos públicos pueden consultar qué institución les tocó

Con el comienzo del año lectivo 2026 en los centros educativos de Uruguay, se habilitó una herramienta que ofrece la Dirección General de Educación Secundaria (Dges) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) para que todos los estudiantes que pasaron a la Educación Media puedan consultar en qué liceo público fueron asignados.

¿Qué liceo me tocó? Cómo averiguarlo en la web

Para cursos de ciclo básico y 1° de bachillerato del plan 2006, se puede acceder a la herramienta que indica cuál liceo le corresponde al alumno en el año lectivo haciendo clic aquí. En el proceso, se deberá ingresar el documento de identidad con el que el alumno fue inscripto, ya sea su cédula o pasaporte.

Allí se indicará la dirección de la institución, qué plan le corresponde al alumno, el estado de la inscripción y el turno asignado, que puede ser el diurno (mañana), intermedio (tarde) o vespertino (tarde-noche).

Una vez que el estudiante sepa qué liceo le fue asignado, deberá ponerse en contacto con ese centro educativo para coordinar una entrevista inicial. Ahí, deberá concurrir con copias y originales de la documentación exigida: cédula de identidad, carné de vacunas y carné adolescente.

Cómo se puede realizar un cambio de liceo

Los estudiantes egresados de Primaria que participaron en el proceso de inscripción temprana, podían realizar el cambio de centro educativo hasta este sábado 31 de enero. Para realizarlo, debían justificar la razón del pedido a través de este enlace. Ese link se encuentra inhabilitado por ahora.

Sin embargo, en el mes de abril se habilitarán nuevamente los pases entre liceos públicos.

El pase hacia instituciones de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp, ex UTU), liceos privados o liceos de otros países, se solicita directamente en el último liceo donde se cursó.

Liceo 55 de Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Por otro lado, se informó que los alumnos que hayan cursado 2° o 3° de bachillerato en liceos públicos en 2025, en caso de querer solicitar el pase a otra institución, deberán hacerlo en el último liceo en el que estuvieron inscriptos, informó la autoridad educativa.

Quienes ingresan o reingresan a los liceos públicos en 2026 y desean cursar en Montevideo, Canelones o Maldonado, el trámite se realiza con la Reguladora de Inscripción Liceal correspondiente. En tanto, los estudiantes de otros departamentos deberán hacer la solicitud de pase directamente en el liceo al que se desea asistir, informó la Dges.

Para los otros planes de estudio (Plan 1994, 1996 EE, 2009, 2012, 2013 o Propuesta 2016) "las solicitudes de pase se realizan directamente en el liceo al que quieren asistir".