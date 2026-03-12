El jugador que ganó el pozo Revancha del 5 de Oro de más de US$ 1 millón apostó en este local de Montevideo

El sorteo del 5 de Oro de este miércoles 11 de marzo de 2026 resultó con un ganador del pozo Revancha que se llevó una fortuna de $ 41.941.515, lo que equivale aproximadamente a US$ 1.044.134.

El ganador de este premio de más de un millón de dólares apostó en el departamento de Montevideo, específicamente en la subagencia 35/25 de La Banca de Montevideo, ubicada en la dirección Av. Gral. Flores 3405.

Se trata de un Abitab ubicado en el barrio montevideano de Mercado Modelo.

Abitab, subagencia 35/25 de La Banca de Montevideo, que vendió el boleto ganador del 5 de Oro realizado el miércoles 11 de marzo de 2026. Foto: Google Maps.

La bolillas ganadoras en el sorteo del 5 de Oro de este miércoles 11 de marzo fueron las siguientes:

Números del pozo de Oro: 5, 26, 31, 37, 46. Bolilla Extra: 3.

Números del pozo Revancha: 1, 7, 25, 29, 34.

El pozo de Plata tuvo un acierto, al igual que el pozo Revancha, en el que un apostador de Montevideo se llevó un premio de $ 823.307. Esa persona jugó en el subagente 37/00 de La Banca de Montevideo.

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

La fecha del próximo 5 de Oro es el domingo 15 de marzo de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 28.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 6.300.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 35.100.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Bolillas del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/El País.

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Cartel del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/El País

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.