El jugador que ganó el pozo Revancha del 5 de Oro de más de US$ 1 millón apostó en este local de Montevideo
Una persona ganó el pozo Revancha en el sorteo del 5 de Oro que se realizó este miércoles 11 de marzo de 2026 y se lleva un premio de más de $ 41.900.000, monto que supera el millón de dólares.
El sorteo del 5 de Oro de este miércoles 11 de marzo de 2026 resultó con un ganador del pozo Revancha que se llevó una fortuna de $ 41.941.515, lo que equivale aproximadamente a US$ 1.044.134.
El ganador de este premio de más de un millón de dólares apostó en el departamento de Montevideo, específicamente en la subagencia 35/25 de La Banca de Montevideo, ubicada en la dirección Av. Gral. Flores 3405.
Se trata de un Abitab ubicado en el barrio montevideano de Mercado Modelo.
La bolillas ganadoras en el sorteo del 5 de Oro de este miércoles 11 de marzo fueron las siguientes:
- Números del pozo de Oro: 5, 26, 31, 37, 46. Bolilla Extra: 3.
- Números del pozo Revancha: 1, 7, 25, 29, 34.
El pozo de Plata tuvo un acierto, al igual que el pozo Revancha, en el que un apostador de Montevideo se llevó un premio de $ 823.307. Esa persona jugó en el subagente 37/00 de La Banca de Montevideo.
¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?
La fecha del próximo 5 de Oro es el domingo 15 de marzo de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 28.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 6.300.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 35.100.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?
El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.
Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).
Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).
Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.
Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.
El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.
Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.
