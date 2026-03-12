Sorteo del 5 de Oro del miércoles 11 de marzo de 2026: un apostador acertó el Revancha y ganó más de 41.900.000

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 11 de marzo de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 19.364.189 y quedó vacante. El pozo de Plata tuvo un acierto, repartiendo para $ 823.307 . Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 41.941.515 y tuvo un acierto.

Qué números salieron en el Pozo de Oro

31

26

46

5

37

Bolilla extra: 3

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

1

29

34

25

7

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Mirá el sorteo del 5 de Oro

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 1, 6, 10, 13, 34 y la bolilla extra 2, para el de Oro; y 8, 17, 23, 30 y 48, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:· Pozo de Oro: 0 aciertos· Pozo Revancha: 0 aciertos· Pozo de Plata: 2 aciertos Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

José Salgueiro en la transmisión en vivo del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/Archio El País

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Cartel del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/El País

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.