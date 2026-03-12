¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro? Esta es la fecha del quinto sorteo de marzo de 2026

El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo este domingo 15 de marzo de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 28.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 6.300.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 35.100.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

El último sorteo fue el miércoles, cuando salieron los siguientes números ganadores: 5, 26, 31, 37, 46 y la bolilla extra 3, para el de Oro; y 1, 7, 25, 29 y 34, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 1 acierto

Pozo de Plata: 1 acierto

¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Juegos de azar 5 de Oro y Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.