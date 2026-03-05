Mirá dónde se vendió el boleto ganador del 5 de Oro de este miércoles 4 de marzo: se llevó más de $ 44.000.000

El sorteo del 5 de Oro de este miércoles 4 de marzo de 2026 resultó con un ganador del pozo de Oro que se llevó un premio de $ 44.441.130, monto que supera el millón de dólares. En esta edición, también hubo varios aciertos en el pozo de Plata, mientras que el pozo Revancha quedó vacante.

El afortunado que se llevó el máximo premio que había en el 5 de Oro de este miércoles apostó en el departamento de Montevideo, específicamente en la subagencia 83/15 de La Banca de Montevideo.

Según le confirmaron fuentes de La Banca a El País, el local se llama "Kiosco Lucas" y está ubicado en la dirección Magariños Cervantes 2052, local 12, en el barrio montevideano de Parque Batlle.

La bolillas ganadoras en el sorteo del 5 de Oro de este miércoles 4 de marzo fueron las siguientes:



Números ganadores del pozo de Oro : 1, 4, 7, 28 y 32. Bolilla Extra: 13.

: 1, 4, 7, 28 y 32. Bolilla Extra: 13. Números ganadores del pozo Revancha: 7, 20, 32, 33 y 37.

Este sorteo además tuvo cinco aciertos en el pozo de Plata, que se elevaba a $ 868.121. Esos ganadores apostaron en las siguientes subagencias de La Banca:



Subagente 03/01 de La Banca de Florida

Subagente 05/375 de La Banca de San José

Subagente 37/00 de La Banca de Montevideo

Subagente 83/15 de La Banca de Montevideo

Subagente 90/31 de La Banca de Montevideo

Premios del próximo sorteo del 5 de Oro

La fecha del próximo 5 de Oro es el domingo 8 de marzo de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 10.100.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 35.700.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 45.800.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

¿Qué hago si gané el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Cartel del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/El País

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.