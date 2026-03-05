Sorteo del 5 de Oro del miércoles 4 de marzo de 2026: hubo varios ganadores, ¿cuáles fueron los números?

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 4 de marzo de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmite a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 44.500.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 29.000.000. En total, el acumulado era de aproximadamente $ 73.500.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

En esta ocasión, hubo varios ganadores: el Pozo de Oro tuvo un acierto mientras que el Pozo de Plata tendrá que repartirse entre 5 jugadores. En lo que respecta al 5 de Oro Revancha permaneció vacante.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

28

07

01

04

32

Bolilla extra: 13

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

20

07

33

32

37

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 4, 7, 14, 24, 47 y la bolilla extra 35, para el de Oro; y 4, 5, 16, 34 y 48, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 1 acierto

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Bolillero del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/Archio El País

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

Una boleta del 5 de Oro. Foto: Fernando Ponzetto

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.