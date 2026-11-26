El boleto suburbano aumentará a partir del próximo martes 1º de diciembre: estos son los nuevos precios
En los servicios suburbanos el precio de la tarifa se define por los kilómetros recorridos, según los tramos de distancia establecidos en carretera.
A partir de la medianoche del martes 1º de diciembre entrarán en vigencia los nuevos valores del sistema tarifario para los servicios de transporte público colectivo de pasajeros en líneas metropolitanas y suburbanas, los cuales tendrán un ajuste de $3,8 en promedio , según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
En los servicios suburbanos el precio de la tarifa se define por los kilómetros recorridos, según los tramos de distancia establecidos en carretera, con valores que van desde $61 para 8 km hasta $143 para 60 km.
Para los viajes que cruzan los límites departamentales con origen o destino dentro de Montevideo, se fijan tarifas por anillos de distancia, que parten de $110 para el Anillo 1 (32 km) y alcanzan los $218 para el Anillo 7 (96 km).
También se define el Viaje Protección Montevideo, con un valor de $89, para traslados dentro del departamento que se extienden hasta determinados puntos del área metropolitana.
A continuación, los precios del boleto suburbano
|Tipo de boleto
|Validez
|Precio
|Protección
|Dentro del límite departamental de Mvdeo
|$89
|Anillo 1
|Del 0 al 32 km
|$110
|Anillo 2
|Del 0 al 40 km
|$131
|Anillo 3
|Del 0 al 52 km
|$143
|Anillo 4
|Del 0 al 60 km
|$158
|Anillo 5
|Del 0 al 72 km
|$176
|Anillo 6
|Del 0 al 84 km
|$200
|Anillo 7
|Del 0 al 96 km
|$218
Nuevos valores de boletos carreteros
|8 km
|Hasta 8 km
|$61
|16 km
|Hasta 16 km
|$72
|24 km
|Hasta 24 km
|$87
|28 km
|Hasta 28 km
|$91
|36 km
|Hasta 36 km
|$97
|44 km
|Hasta 44 km
|$107
|52 km
|Hasta 52 km
|$132
|60 km
|Hasta 60 km
|$143
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