A partir de la medianoche del martes 1º de diciembre entrarán en vigencia los nuevos valores del sistema tarifario para los servicios de transporte público colectivo de pasajeros en líneas metropolitanas y suburbanas, los cuales tendrán un ajuste de $3,8 en promedio , según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

En los servicios suburbanos el precio de la tarifa se define por los kilómetros recorridos, según los tramos de distancia establecidos en carretera, con valores que van desde $61 para 8 km hasta $143 para 60 km.

Para los viajes que cruzan los límites departamentales con origen o destino dentro de Montevideo, se fijan tarifas por anillos de distancia, que parten de $110 para el Anillo 1 (32 km) y alcanzan los $218 para el Anillo 7 (96 km).

También se define el Viaje Protección Montevideo, con un valor de $89, para traslados dentro del departamento que se extienden hasta determinados puntos del área metropolitana.

Movimiento de pasajeros en andenes de la Terminal Baltasar Brum de ómnibus de la calle Río Branco. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

A continuación, los precios del boleto suburbano

Tipo de boleto Validez Precio Protección Dentro del límite departamental de Mvdeo $89 Anillo 1 Del 0 al 32 km $110 Anillo 2 Del 0 al 40 km $131 Anillo 3 Del 0 al 52 km $143 Anillo 4 Del 0 al 60 km $158 Anillo 5 Del 0 al 72 km $176 Anillo 6 Del 0 al 84 km $200 Anillo 7 Del 0 al 96 km $218

Nuevos valores de boletos carreteros

8 km Hasta 8 km $61 16 km Hasta 16 km $72 24 km Hasta 24 km $87 28 km Hasta 28 km $91 36 km Hasta 36 km $97 44 km Hasta 44 km $107 52 km Hasta 52 km $132 60 km Hasta 60 km $143