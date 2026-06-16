Docentes de Secundaria anuncian paro general en todos los liceos de Montevideo para esta semana: qué día será

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES-Montevideo) dio a conocer cuál día de esta semana realizará un paro general en todos los liceos de Montevideo, por lo que en esa jornada no habrá clases debido a los reclamos presupuestarios por parte del sindicato. Esta medida viene antecedida por una serie de paros escalonados por día en cada zona de la capital.

La fecha en la que se realizará el paro general de docentes de Secundaria es el jueves 18 de junio, comunicó ADES-Montevideo publicó en su página web.

La serie de paros anunciados para esta semana comenzaron el lunes 15 de junio con el cierre de liceos en zonales de Prado y Oeste de Montevideo, además de la ocupación del liceo Nº 72 del Cerro.

Luego, el sindicato continuó este martes 16 de junio con paros en las zonales 103, Este y Noroeste de la capital.

Este miércoles 17 de junio continuarán con paros en las zonales Norte, Centro y PEP. Y finalmente, para este jueves 18 de junio se anunció un paro de 24 horas en todo ADES-Montevideo con asamblea, por lo que ese día los alumnos de Secundaria no tendrán clases en ninguno de los liceos montevideanos.

Estudiantes de liceo en salón de clase. Patricia-Bueno-Fregenal.

"Por un presupuesto de 6+1 del PBI ¡YA!", señala el comunicado de los docentes de Secundaria, agregando: "Por un incremento presupuestal para infraestructura y creación de cargos y equipos socio-educativos. Por un presupuesto que permita una verdadera educación inclusiva y accesible para las y los estudiantes".

Dentro de estos reclamos por un presupuesto superior, los docentes de la capital piden por mejores condiciones laborales y espacios de aprendizaje para los estudiantes, además de mejorar los espacios en los centros educativos.