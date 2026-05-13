Cortes de tránsito en Montevideo hasta el martes 19 de mayo: calles afectadas por rodaje de serie de Netflix

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó este miércoles que habrá "nuevas afectaciones del tránsito" a partir de la filmación internacional de la serie "El Futuro es nuestro".

Con motivo del inicio de la segunda semana de rodaje de la serie, desde el miércoles 13 hasta el martes 19 de mayo habrá nuevas afectaciones del tránsito en Peñarol, Ciudad Vieja y zona portuaria.

Rodaje en Barrio Peñarol

Desde la hora 6:00 del miércoles 13 hasta el 16 de mayo inclusive regirán reservas de estacionamiento en:

Aparicio Saravia entre Estrella del Sur y Franklin.

Lincoln entre Aparicio Saravia y Pasteur.

Rivarola entre Aparicio Saravia y Carlyle.

A partir del jueves 14 de mayo a la hora 12:00 y hasta el sábado 16 de mayo a las 2:00 se agregan reservas en:

Monterroso entre Aparicio Saravia y Carlyle.

Estrella del Sur entre Aparicio Saravia y Carlyle.

Rivarola entre Aparicio Saravia y Carlyle.

Carlyle entre Monterroso y Lincoln.

Pasteur entre Lincoln y Franklin.

Desde la hora 6:00 del miércoles 13 de mayo hasta la hora 2:00 del sábado 16 de mayo se cortará el tránsito en:

Lincoln entre Aparicio Saravia y Pasteur.

Rivarola entre Aparicio Saravia y Carlyle.

A su vez el viernes 15 de mayo entre las 9:00 y las 16:00 habrá un corte intermitente en Aparicio Saravia en la zona del set (entre Franklin y Monterroso).

Set de rodaje en la calle. Foto: Canva

Rodaje en zona del Banco Central

Otro punto de la ciudad donde se filmará será la zona del Banco Central del Uruguay, en Ciudad Vieja. Por tal motivo, desde el miércoles 13 de mayo a la hora 17:00 hasta el sábado 16 de mayo a la hora 20:00 regirán reservas de estacionamiento en:

Ciudadela entre Uruguay y Cerro Largo.

Cerrito entre Juncal y Florida.

Diagonal Fabini.

Uruguay entre Florida y Ciudadela.

A lo anterior se suma, desde el viernes 15 de mayo a la hora 12:00 reservas en:

Ciudadela entre Rincón y Cerro Largo.

Cerrito entre Juncal y Florida.

Diagonal Fabini.

Uruguay entre Florida y Juncal.

Florida entre Paysandú y Mercedes.

Y desde la hora 15 de ese mismo día, hasta el fin del rodaje del domingo 17 mayo a la hora 2:00 se suman reservas de estacionamiento en:

Piedras entre Ituzaingó y Juncal.

Juan Carlos Gómez entre Cerrito y rambla.

Bartolomé Mitre entre Cerrito y Piedras.

En cuanto a cortes de tránsito, desde el jueves 14 de mayo a la hora 7:00 hasta el fin del rodaje del domingo 17 de mayo a la hora 2:00 estará cortada la intersección de la calle Cerrito con Florida.

Cartel de calle cerrada en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Y desde la hora 5:00 del 16 de mayo se suman los cortes de tránsito en:

Colonia esquina Florida (dejando una pasada).

Florida esquina Paysandú.

Ciudadela esquina Mercedes.

Uruguay esquina Andes.

Rodaje en zona de Cerrito y Ciudadela

Desde el 14 de mayo a la hora 15:00 hasta fin del rodaje del 17 de mayo a la hora 2:00 habrá reservas de estacionamiento en:

Bartolomé Mitre entre 25 de Mayo y Piedras.

Cerrito entre Juncal y Juan Carlos Gómez.

Además, desde el 15 de mayo a la hora 7:00 hasta fin de rodaje del 16 de mayo a la hora 21:00 estarán cortadas al tránsito:

Bartolomé Mitre esquina 25 de Mayo.

Cerrito esquina Juncal.

El sábado 16 de mayo, en el horario de 5:00 a 21:00 estarán cortadas las intersecciones de:

Bartolomé Mitre esquina Rincón.

Bartolomé Mitre esquina 25 de Mayo.

Cerrito esquina Juncal.

Rodaje en zona de la CAF

Los personajes principales de "El futuro es nuestro": Emiliano Zurita (México), Delfina Chaves (Argentina), Enzo Vogrincic (Uruguay), Marleyda Soto (Colombia) y Marco Antonio Caponi (Argentina). Foto: Alan Roskyn, Netflix-

Desde el 14 de mayo a la hora 15:00 hasta fin de rodaje del 18 de mayo a la hora 2:00 regirán reservas de estacionamiento en:

Reconquista entre Juan Carlos Gómez y Liniers.

Bartolomé Mitre entre Reconquista y Buenos Aires.

A su vez, desde el 15 de mayo a la hora 15:00 hasta final del rodaje del 18 de mayo a la hora 200 se sumarán reservas en:

Reconquista entre Brecha y Liniers.

Juan Carlos Gómez entre Camacuá y Brecha.

Soriano entre Ciudadela y Florida.

Buenos Aires entre Juan Carlos Gómez y Liniers.

Ciudadela entre Maldonado y San José (de ambos lados).

Liniers entre San José y Reconquista.

Por otro lado, a partir del 16 de mayo a la hora 19:00 hasta fin del rodaje del 18 de mayo a la hora 2:00 estará cortado el tránsito en:

Liniers esquina San José.

Reconquista esquina Juan Carlos Gómez.

Bartolomé Mitre esquina Ciudadela.

Ciudadela esquina Maldonado.

Ciudadela esquina Canelones.

Soriano esquina Liniers.

Enzo Vogrincic en la serie "El futuro es nuestro". Foto: Alan Roskyn / Netflix

A esto se agrega, que desde el domingo 17 de mayo a la hora 5:00 hasta fin del rodaje del 18 de mayo a las 2:00 habrá cortes de tránsito en:

Juan Carlos Gómez esquina Rincón.

Buenos Aires esquina Ituzaingó.

Reconquista esquina Ituzaingó.

Juan Carlos Gómez esquina Camacuá.

Bartolomé Mitre esquina Camacuá.

Ciudadela esquina Maldonado.

Ciudadela esquina Canelones en ambos sentidos.

Soriano esquina Florida.

Rodaje en zona portuaria

En esta zona habrá únicamente reservas de estacionamiento desde el domingo 17 de mayo a la hora 17:00 hasta fin de rodaje del 19 de mayo a la hora 5:00 y serán en:

Lindolfo Cuestas entre Piedras y Rambla.

Rambla 25 de Agosto entre Rambla Monteverde y Maciel.

Guaraní entre Pîedras y Rambla.

Maciel entre Piedras y Rambla.

Tránsito en Ciudad Vieja. Foto Archivo El País.

Desvíos de transporte

Con motivo de los cortes de tránsito para el rodaje, habrá también desvíos de transporte.

Desde el jueves 14 de mayo a la hora 17:00 hasta el domingo 17 de mayo a la misma hora, desviarán las líneas que circulan habitualmente por la calle Cerrito, que circularán con recorrido lineal por la calle 25 de Mayo. Estarán suspendidas las paradas oficiales por la calle Cerrito y serán paradas provisorias las paradas oficiales por la calle 25 de Mayo.

En tanto, desde el sábado 16 de mayo a la hora 5:00 hasta el domingo 17 de mayo a la misma hora, habrá desvíos de transporte de las líneas 127, 130, 135, 143, 148, 150, 155, 156, 158, 169, 175, 191, 330, 396, 405, 456, 505, que circularán por: Florida, Paysandú, Convención, Av. Uruguay a ruta. Estará suspendida la parada de Florida esquina Av. Uruguay y funcionará como parada provisoria la de Av. Uruguay esquina Florida.

También desde el sábado 16 de mayo a la hora 5, hasta el domingo 17 de mayo a la misma hora, desviarán las líneas hacia Ciudad Vieja, que circularán por Juncal, 25 de Mayo a su ruta habitual. Estará suspendida la parada de Ciudadela esquina Colonia.