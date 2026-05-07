Rodaje de Netflix en Ciudad Vieja: qué calles evitar este fin de semana por los cambios de último momento

La Intendencia de Montevideo (IMM) comunicó este jueves modificaciones en los cortes de tránsito previstos por el rodaje de la serie de Netflix "El futuro es nuestro". Según informó la comuna capitalina, los cambios se dan debido al pronóstico meteorológico para los próximos días, que augura la llegada de viento fuerte por un ciclón extratropical tras el frente frío.

"Debido a las advertencias meteorológicas emitidas en las últimas horas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para los próximos días, las locaciones, así como los cortes de tránsito consecuentes previstos para el rodaje, debieron ser modificados", detalló la comuna.

En esa línea, se reportó que el rodaje se realizará el sábado 9 de mayo en un set interior en la calle Bartolomé Mitre esquina Buenos Aires, y otro set en calle Piedras grabará el domingo 10 y lunes 11 mayo, finalizando durante la madrugada del martes 12.

Recorrida por el Espacio de los Soles en la Peatonal Sarandi de la Ciudad Vieja de Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Desde este jueves hasta el próximo sábado 10 de mayo a la hora 22:00 regirán reservas de estacionamiento en:

Bartolomé Mitre entre Sarandí y 25 de Mayo - Ambas aceras

Juan Carlos Gómez entre Sarandí y Rincón - Ambas aceras

Ituzaingó entre Sarandí y Rincón - Ambas aceras

Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y Sarandí - Acera este

Bartolomé Mitre entre Bs. As. y Reconquista - Acera oeste

Buenos Aires de Juncal a Bartolomé Mitre - Acera norte

Juan Carlos Gómez esquina Camacuá (en este caso, desde la hora 15:00 del jueves)

A partir de mañana viernes 8 de mayo a las15:00 y hasta el sábado 9 de mayo a las 22:00 se suma la reserva de estacionamiento en Juan Carlos Gómez esquina Camacuá.

Añaden que, habrá corte intermitente del tránsito (para permitir el pasaje del transporte público) el sábado 9 de mayo, en el horario de 06:00 a 14:00 en: Buenos Aires y Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre y Reconquista.

En lo que respecta al rodaje de la calle Piedras, que en un principio implicaba cortes de tránsito a partir del jueves 7 de mayo a las 06:00 hasta este domingo 10 a las 23:00, el mismo será realizado entre el domingo 10 y el lunes 11 de mayo.

Es por ese motivo que desde la este jueves, hasta el próximo martes 12 de mayo a las 07:00, regirán las siguientes reservas de estacionamiento:

Piedras entre Misiones y Juncal

Treinta y Tres entre Cerrito y rambla 25 de Agosto

Ituzaingó entre Cerrito y rambla 25 de Agosto

Juan Carlos Gómez entre Cerrito y rambla 25 de Agosto

Bartolomé Mitre entre Cerrito y rambla 25 de agosto

En tanto, a partir de mañana viernes 8 a la hora 15:00 y hasta el martes 12 de mayo a la hora 7:00 se suma la reserva de estacionamiento en Cerrito desde Ituzaingó a Juncal.

Otros cortes asociados al rodaje, que se establecerán desde este domingo hasta el martes 12 a la hora 07:00 son:

Piedras entre Misiones y Juncal

Cerrito entre Juncal y Misiones.

Ituzaingó entre 25 de Mayo y rambla 25 de agosto

También están previstos otros cortes de tránsito en el horario de 05:00 a 20:00 del domingo 10 de mayo y entre la hora 10:00 del lunes 11 y la hora 7:00 del martes 12 de mayo, en:

Treinta y Tres esquina rambla 25 de Agosto

Juan Carlos Gómez y rambla 25 de Agosto

Bartolomé Mitre y 25 de Mayo

Más cortes y desvíos en la capital por la Maratón de Montevideo 2026

Por otro lado, este domingo 10 de mayo se correrá la Maratón Montevideo 2026, que coincide a su vez con el Día de la Madre. Esto provocará importantes cortes y alteraciones en el tránsito, con desvíos de 75 líneas urbanas, suburbanas e interdepartamentales, y se reubicarán algunas terminales. Se estiman conglomeraciones en el tránsito dada la simultaneidad con la primera fecha comercial del año: el Día de la Madre 2026.

La Maratón Montevideo afectará no solo la circulación, sino que se prohibirá el estacionamiento en varias zonas, que comenzarán a despejarse a partir de las 00:00 horas del domingo 10 de mayo. El operativo de la Intendencia de Montevideo (IMM) comenzará con la preparación de la maratón a partir del sábado 9 de mayo.

Corredoras de Peñarol y Nacional cerca de cruzar la meta en la Maratón de Montevideo 2025. Foto: @montevideoIM

Desde el sábado 9 de mayo quedará cortada la Av. 18 de Julio entre Vázquez y Yaguarón a partir de la hora 8:00 horas, por el armado de la zona de largada. Desde las 00:00 horas del domingo 10 de mayo comenzará el operativo de cortes para cerrar el circuito y el traslado de los vehículos que estén estacionados en toda la extensión del circuito.

Recorrido Maratón Montevideo 2026. Foto: IMM

Hasta las 4:00 horas del domingo 10 de mayo se podrá atravesar la Av. 18 de Julio solo en el cruce con Andes. También hasta esa hora se podrá cruzar la Av. Libertador en las calles Galicia y en La Paz. Luego de esa hora se realizará el corte total del tránsito en todo el circuito.

Para más información por los cortes con motivo de la Maratón Montevideo 2026, consultar el sitio web: https://montevideo.gub.uy/

Atención conductores: prohibición de estacionamiento

No se podrá estacionar en toda la extensión del circuito entre las 00:00 y las 14:00 horas del 10 de mayo. Los autos que permanezcan en el circuito serán trasladados. Para localizar la ubicación en donde se dejó estacionado los propietarios podrán consultar a través del teléfono 1950 4000, opción 1.

Cambios en el transporte metropolitano por la Maratón Montevideo 2026

Habrá desvíos de 75 líneas urbanas, de líneas suburbanas e interdepartamentales, y se reubicarán algunas terminales. Para consultar los cambios de recorrido de las líneas de ómnibus y las paradas suprimidas, consultar en el sitio web: https://montevideo.gub.uy/