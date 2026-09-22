Corte total en Avenida de las Américas este miércoles 23 de setiembre por obras: desvíos y horarios confirmados

Un corte de tránsito total afectará la Avenida de las Américas durante el miércoles 23 de setiembre de 2026, entre las 11:00 y las 14:00 horas, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

La medida alcanzará a la circulación en ambos sentidos en el tramo comprendido entre Avenida a la Playa y la rotonda de Avenida de las Américas y ruta 101, cercana a la zona del aeropuerto viejo.

La interrupción se realiza en el marco de los trabajos del proyecto de mejora de Acceso Este, por lo que las autoridades dispusieron un esquema especial de circulación para ordenar el flujo vehicular durante las tres horas que durará la intervención.

Policía Caminera, en conjunto con personal de la Intendencia de Canelones, trabajarán en el lugar para la organización del tránsito, por lo que se solicita a los conductores respetar la señalización y atender las indicaciones de las autoridades.

Cartel vial de desvío con una flecha roja en una calle urbana de Montevideo. Foto: Archivo El País.

Cuáles son los desvíos de tránsito y el recorrido de los ómnibus

Los vehículos particulares serán desviados por un circuito compuesto por Avenida a la Playa, Avenida Wilson Ferreira Aldunate y la rotonda del aeropuerto viejo.

Para prevenir a los automovilistas y agilizar la circulación, se instalarán paneles de mensajería variable en las intersecciones de Avenida de las Américas y Avenida Giannattasio, Rambla Tomás Berreta y Rafael Barradas, Ruta Interbalnearia y Avenida Giannattasio.

Mapa satelital de la zona del Parque Franklin Delano Roosevelt, marcando en azul la zona que estará dispuesta ante el corte de tránsito previsto por parte del MTOP. Foto: Captura/Google Maps.

Por su parte, las líneas de transporte colectivo de pasajeros que habitualmente circulan por la zona también tendrán modificaciones en su trayecto. Las líneas de ómnibus que realizan su recorrido por Avenida de las Américas serán desviadas por Avenida a la Playa, Avenida Wilson Ferreira Aldunate, Avenida Racine y posteriormente regresarán hacia la Avenida de las Américas.

El operativo del MTOP contempla además restricciones en la movilidad peatonal en las inmediaciones de los trabajos. Durante la jornada del miércoles 23 de setiembre de 2026, se verá restringido el acceso peatonal al parque Roosevelt en una distancia mínima de 150 metros de la zona intervenida.