Carrera en Montevideo provocará cortes de tránsito y desvíos de ómnibus este fin de semana: fecha y hora

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció cortes y desvíos en el tránsito y las líneas de transporte para la jornada del sábado 17 de octubre de 2026.

Las principales modificaciones se concentrarán en las inmediaciones del Parque Batlle, a raíz de la carrera INJU5K, organizada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), que en esta edición se presenta bajo la consigna La violencia no corre más.

Según lo establecido por el instituto, la actividad comenzará a las 13:30 horas, mientras que la largada oficial de la carrera está prevista para las 16:00 horas.

Por este motivo, la avenida Américo Ricaldoni estará cortada entre Avenida Italia y Ramón Benzano (anillo interno), lo que obligará a desviar las líneas de ómnibus 76, 185, 186, 192, 316 y 328 (por Av. Centenario, Garibaldi, Manuel Albo y Ricaldoni), 191 y 329 (por Albo y Ricaldoni) y 494 (por Av. Italia, Ricaldoni y Cataluña), estableciendo paradas provisorias en el anillo externo de Ricaldoni, según informó la comuna capitalina.

Ómnibus de Cutcsa realizando su recorrido en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Cómo inscribirse en la INJU5K y requisitos para participar

El evento será una de las 19 carreras, una por departamento, durante los meses de octubre y noviembre, según explica INJU en su sitio web. La participación es gratuita y está habilitada para personas mayores de 13 años.

Las inscripciones se gestionan a través del formulario digital del organismo o de forma presencial el mismo día de la carrera en el Parque Batlle, en ambos casos presentando la documentación requerida.

En ese sentido, los corredores deberán presentar la ficha médica de aptitud física de la Secretaría Nacional del Deporte, el carné de salud básico o un certificado médico habilitante.

En el caso de los menores de 18 años, se aclara que es obligatoria la entrega del permiso de deslinde de responsabilidad firmado por un adulto responsable junto a la fotocopia de su cédula de identidad.