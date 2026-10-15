Advierten vientos fuertes y chaparrones en la costa: pronósticos del tiempo para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y meteorólogos independientes coinciden en un escenario inestable con chaparrones, abundante nubosidad y marcas mínimas que descenderán a 11°C durante los próximos días.

El meteorólogo Mario Bidegain, con base en el modelo europeo ECMWF, compartió en su cuenta de X que se dará la formación de una “nueva baja presión en el océano Atlántico, sobre costas de Rio Grande do Sul” en Brasil, lo que provocará a partir de este viernes “rotación de vientos al sur y suroeste con descenso temperaturas y ráfagas de 50-60 km/h” en la costa de Uruguay.

#Pronóstico del modelo @ECMWF indica la formación de nueva baja presión en O. Atlántico sobre costas Rio Grande Sul (#Brasil). Traerá rotación de vientos al Sur/SO con descenso temperaturas, a partir VIE16oct y ráfagas 50-60 km/h en costas #Uruguay y sur #Brasil. pic.twitter.com/uyLjpWDnYO — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 15, 2026

El especialista también había advertido este miércoles, según el modelo Meteoblue, que se darían “lluvias multimodelo” en Montevideo, con temperaturas máximas de 17°C y 15°C este jueves y el viernes, respectivamente, y probabilidad de lloviznas, sobre todo a partir de la tarde de este jueves.

#pronóstico de temperaturas y lluvias multi-modelo para #Montevideo (URU) de MIE14 a VIE15, según @meteoblue. Las temp máximas alcanzarán 18°, 17° y 15°C de MIE14 a VIE16. Probabilidad de lloviznas en los 3 días, pero lluvias mas probables serán el JUE15oct sobre el mediodía. pic.twitter.com/t9ecCoTxrS — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 14, 2026

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis dio su pronóstico en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) y apuntó que, con apenas una pausa entre el domingo 18 y el martes 20, la lluvia persistirá en todo el territorio.

Para este jueves, Ramis apuntó que las temperaturas se mantendrían entre 15°C y 17°C “con abundante nubosidad y chaparrones en la tarde”; el viernes la máxima será de 15°C y el cielo estará “cubierto con chaparrones y vientos del sur”.

Este fin de semana las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 15°C, apuntó Ramis, con posibilidad de chaparrones durante el sábado.

Bloqueo atmosférico

En diálogo con El País, el meteorólogo José Serra había detallado este martes que Uruguay se encuentra ante un "bloqueo atmosférico", lo que da una explicación sobre por qué lleva varios días con cielo cubierto, lluvias y lloviznas, y por qué seguirá así al menos hasta el viernes.

En este caso la masa de aire estática es húmeda e inestable y cubre no solo a Uruguay sino también al oeste de Argentina, el sur de Brasil y también una parte de Paraguay. Su permanencia en la región se debe a un "gran anticiclón en el Atlántico que por circulación provoca que no avancen los frentes fríos".

Serra afirmó que estos bloqueos son frecuentes, también suceden cuando pasan varios días con sol, pero en este caso predomina la inestabilidad, la humedad y la nubosidad.

Día con cielo cubierto en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

"Sucede cuando una masa de aire con determinadas características permanece durante un tiempo, cinco, diez o quince días sobre una región", señaló y agregó que recién el sábado "empezaría a mejorar".

La nueva masa de aire estará definitivamente instalada el domingo, afirmó Serra. Durante ese día y también el lunes, el martes y el miércoles la temperatura máxima será de 16° o 17° y la mínima de 6° o 7° y "todavía podríamos tener en el mes de octubre algunas heladas agrometeorológicas tardías en campaña".

Luego llevarían temperaturas "acordes a la primavera, sobre todo las máximas". Sin embargo, Serra adelantó que "lo que resta de la primavera será con cielos nubosos" y con "lluvias por encima de lo normal". En tanto la temperatura será "normal o levemente por debajo de lo normal".

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) indica que el jueves 15 de octubre de 2026 tendrá una mínima más baja de 11°C y una máxima más alta de 23°C en el país.

En Montevideo y área metropolitana, continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 17°C.

La tendencia general para los próximos días marca continuidad de cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas o aisladas, algunas tormentas de baja probabilidad y presencia de viento con ráfagas, junto con un descenso de las temperaturas.