El pronóstico para el jueves 15 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, jueves 15 de octubre de 2026, Uruguay tendrá una jornada marcada por abundante nubosidad e inestabilidad en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 11°C hasta una máxima de 23°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo muy nuboso a cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras que en la tarde y la noche persistirá la nubosidad, también con neblinas, lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas. El viento soplará del sector sur a 10-30 km/h durante la primera parte del día y rotará al suroeste y sur a 10-30 km/h hacia la tarde y la noche. La mínima será de 12°C y la máxima de 23°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso a cubierto, presencia de nieblas y neblinas, además de precipitaciones aisladas; hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con neblinas, lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas. Los vientos serán del sector sur a 10-20 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h en la mañana, y luego del sector sur a 10-30 km/h. La mínima será de 12°C y la máxima de 22°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; durante la tarde y la noche se mantendrá el tiempo cubierto, con lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas. El viento será del sector sur a 10-30 km/h durante toda la jornada, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras hacia la tarde y la noche. La mínima será de 12°C y la máxima de 19°C.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo muy nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; para la tarde y la noche continuará la cobertura nubosa, con lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas. Los vientos soplarán del sector sur a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras durante la segunda mitad del día. La mínima será de 11°C y la máxima de 20°C.

Cielo nublado en la rambla de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas, mientras que en la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con neblinas, precipitaciones y probables tormentas. El viento será del sector sur a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h en la mañana, y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras hacia la tarde y la noche. La mínima será de 11°C y la máxima de 21°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa a cubierta, con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas; en la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, con lluvias aisladas. Los vientos serán del sector sur a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h durante la mañana, y luego del sureste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 14°C y la máxima de 16°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se desarrollará con cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas, y durante la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto con nuevas lluvias aisladas. El viento soplará del sureste a 10-30 km/h durante toda la jornada, con rachas de hasta 50 km/h hacia la tarde y la noche. La mínima será de 13°C y la máxima de 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.