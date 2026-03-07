MSP impulsa cuatro cambios a la ley de aborto, entre ellos que el límite de 12 semanas pase a 14 semanas

El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, aseguró que la cartera impulsará este año cuatro cambios a la Ley 18.987, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue promulgada en octubre de 2012, durante el gobierno de José Mujica.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) citó hace un año a la Comisión Asesora Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos —que no era convocada desde 2019—, que llegó a varias conclusiones en la materia, que serán comunicadas este mes, entre las cuales están las cuatro modificaciones a la normativa vigente.

En diálogo con El País Briozzo, quien impulsó la Ley IVE, planteó que uno de los asuntos que “más se reivindicó” en la comisión citada, refiere al pasaje del límite general para solicitar un aborto de 12 a 14 semanas. El último plazo hoy solo aplica para excepciones como la violación o que se verifique “un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina”.

El motivo del cambio refiere a que los problemas en la formación del embrión se detectan luego del screening del primer trimestre, explicó. “Muchas veces cuando hay una malformación, la mujer podría acceder a una interrupción legal, a las 13 o 14 semanas, y hoy no lo puede hacer”, dijo el ginecólogo, por lo que consideró “bastante lógico” ampliar el plazo vigente.

El también profesor grado 5, titular de Clínica Ginecotologica, apuntó a una mayor inclusión de mujeres migrantes. Hoy solo pueden acceder al aborto legal las extranjeras con más de un año de residencia. De forma que quienes buscan la interrupción antes de ese plazo no tienen cobertura nacional, lo que “las coloca como ciudadanas de segunda categoría”, lamentó.

Briozzo destacó que se debería tener una respuesta para estas mujeres que, en general, llegan con “niveles de vulneración de derechos importantes e incluso violaciones”. Pero además, tomando en cuenta que es una población “más importante” que hace una década. “Si no contemplamos esto, va a ser complejo controlar” los abortos, agregó.

Otro punto que se buscará cambiar es el período de reflexión “mínimo” de cinco días, que hoy rige, frente a una postura “unánime” en la comisión citada, de la sociedad civil y la academia, de que ese plazo “no está siendo utilizado”. “Las mujeres son muy responsables, muy conscientes, y cuando consultan inicialmente ya tienen una postura”, dijo Briozzo.

Para el caso de aquellas que no tengan una posición clara, si bien valoró como “fantástico” que tengan a acceso al equipo multidisciplinario para asesorarlas, tal como marca la normativa, el subsecretario planteó quitar la obligatoriedad de ser vistas por todos los especialistas, ya que “la mayoría de veces no es necesario”.

En estos casos, estimó, podría ser una consulta con una partera, un médico de familia o un ginecólogo. “Es una ley que se hizo en su momento, producto de una negociación muy profunda, donde había muchas precauciones porque se había generado una idea de que, liberalizando el aborto, iba a haber una explosión”, marcó.

Consultado sobre si estos cambios de plazos y la no obligatoriedad de una consulta multidisciplinaria no podría derivar en un aumento de los IVE, Briozzo lo negó, considerando que las mujeres que cambian de opinión, y deciden continuar con el embarazo, es un número “anecdótico”, en referencia al 5%, en promedio, desde 2013 a esta parte.

“Para modificar y disminuir la práctica del aborto, lo que tenemos que hacer es educación, anticoncepción y servicios integrales seguros de derechos sexuales y reproductivos”, enfatizó el jerarca, quien destacó que están trabajando en ese sentido con diferentes organismos públicos, como ANEP.

El objetivo del MSP, agregó el jerarca que ocupó el mismo cargo entre 2011 y 2015, es tratar de retomar lo ocurrido hasta 2020, de “desaceleración” y “disminución” del número de interrupción del embarazo.

“Estamos todos de acuerdo en prevenir los abortos, porque este gobierno, ni los anteriores del Frente Amplio, se plantearon nunca estimular el aborto, sino asegurar el derecho a una práctica accesible, segura e infrecuente”, concluyó Briozzo.

Proyectan aumento de unos 150 abortos en 2025

El MSP tiene previsto contar este mes con la cifra total de abortos ratificados durante 2025. En tanto, las proyecciones oficiales marcan que hubo un aumento, de “prácticamente la mitad”, de las cerca de 300 interrupciones en los últimos años, dijo el subsecretario.

Los abortos ratificados llegaron a 11.232 en 2024, sumaron 10.898 en 2023, 10.505 en 2022 y 10.111 en 2021. Mientras que en 2020 fueron 9.915, por debajo de los 10.210 en 2019.

Antes, entre 2013 y 2018 hubo un aumento. En 2013, primer año de la Ley IVE, las interrupciones voluntarias fueron 7.117, escalaron a 8.537 en 2014, pasaron a 9.362 en 2015, subieron a 9.719 en 2016, llegaron a 9.830 en 2017 y saltaron a 10.373 en 2018.

“La ley de IVE ha demostrado con claridad que aquellos miedos infundados que había, desde sectores que irreflexivamente posicionaban el tema desde fundamentos más religiosos que basados en evidencia, de que iban a salir corriendo las mujeres a abortar, no pasó. Tenemos una cifra que se ha ido controlando en el tiempo”, dijo Briozzo.

La suba de casos en el quinquenio anterior lo explicó por un “debilitamiento” de la educación sexual, “dificultades” para acceder a servicios de salud sexual en pandemia, y la llegada “efectiva” de anticonceptivos pese a que las compras del MSP fueron “en tiempo y forma”, entre otros motivos.

Visiones a la interna del MSP sobre la Ley IVE

En este año de gobierno, Briozzo planteó cambios a la Ley IVE, mientras que la ministra Cristina Lustemberg se ha expresado en otro sentido. En una respuesta al diputado blanco José Luis Satdjian, de julio pasado, sobre si habría modificaciones, dijo: “A la fecha no está proyectado realizar cambios”.

Consultado sobre si no existen dos visiones en el MSP, Briozzo respondió: “Yo no diría que hay dos visiones o contradicción. Lo que hay en la comisión asesora es un acuerdo global de que es necesario caminar hacia acá. Cómo hacerlo no está claro y no lo define el Poder Ejecutivo, sino la iniciativa parlamentaria de si se trata o no”.

“Hay que ser muy claros, en Diputados, la fuerza política que siempre impulsó estos cambios, el Frente Amplio, no tiene mayoría. Es un tema fundamentalmente de resorte de la fuerza política, y de los compañeros que están en el Parlamento”, agregó.