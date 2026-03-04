MSP anunció plan para mejorar tiempos de espera con decretos que actualizan la normativa vigente desde 2007

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este lunes el nuevo decreto sobre tiempos de espera, que actualiza el vigente que rige desde 2007, tal como adelantó El País hace una semana. El documento que actualiza los plazos exigibles de consultas y estudios para todos los prestadores públicos y privados (mutualistas y seguros), comenzará a regir a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial.

La cartera que dirige Cristina Lustemberg tiene previsto que antes de su aplicación comiencen a regir otros dos decretos, tras la firma de Orsi en los próximos días. El gobierno habilitará la prescripción de tratamientos crónicos de hasta 365 días bajo control médico, para evitar que un paciente hipertenso, por ejemplo, deba ir reiteradamente a consulta para retirar sus fármacos, que ya aplican algunos prestadores.

El segundo decreto pendiente de la firma presidencial refiere a una “adecuación” de prescripción de psicofármacos de hasta seis meses, para evitar que los pacientes de salud mental pasen por renovaciones “innecesarias”, que “saturan” las agendas, y pueden interrumpir tratamientos, lo que a su vez genera inestabilidad clínica en los pacientes, marcó la ministra. Con esta medida, se buscará la descompresión parcial de las consultas especializadas.

Los dos decretos, de los cuales no se dieron mayores detalles, permitirán reducir “al menos” un 20% de consultas administrativas, liberando agenda médica para consultas clínicas reales, aseguró el MSP. “La política no se basa en listas pasivas. Se basa en gestión activa”, marcó la cartera.

La presentación de estos tres decretos se enmarcó dentro de la presentación de la “Política y Plan Integral Nacional de Garantías y Acceso Oportuno a la Salud”, en el marco de la estrategia para reducir los tiempos de espera. “Los decretos son herramientas de una política mucho más amplia, estructural y sostenida en el tiempo”, aseguró la ministra.

La política que busca llevar adelante combina “regulación, gestión activa, planificación territorial, fortalecimiento del primer nivel de atención, digitalización, complementación entre prestadores, transparencia y metas que sean medibles”, agregó.

"No mejoran los tiempos de espera ni con una sola acción, ni con un solo decreto sino nos hacemos cargo de la gestión real. La información de los cumplimientos e incumplimientos de la normativa tiene que ser pública. La ciudadanía tiene que saber cuáles son los tiempos de espera de la institución donde se atiende o elige”, aseguró la jerarca.

“El MSP aporta y fiscaliza en la mejora de la gestión. La garantía va a ser medible y exigible. Garantizar acceso oportuno no es solo cumplir con una norma, es proteger a quien espera, es evitar que el tiempo agrave una enfermedad", dijo la jerarca, en la presentación a la que asistieron directivos mutuales.

Tiempos de espera

"El tiempo que se espera para una consulta, un estudio, o una cirugía genera en las personas angustia, deterioro y desigualdad. El tiempo en salud para nosotros no es solo una variable administrativa, sino clínica y social”, enfatizó Lustemberg, quien recordó, como este lunes Orsi, que en el último año, la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) redujo 15% en listas de espera de especialidades críticas y 6,5% en la lista quirúrgica.

Actualmente, y hasta que pase el plazo de dos meses tras la publicación del decreto en el Diario Oficial, los prestadores deben dar una cita para consulta externa en medicina general, pediatría y ginecobstetricia en un “plazo máximo” de 24 horas. Las consultas para cirugía general deben realizarse en un “plazo máximo” de dos días, y citas para especialidades médicas y quirúrgicas “en ningún caso podrán ser coordinadas en un plazo mayor a 30 días”. Los procedimientos quirúrgicos no urgentes se deben coordinar en un “plazo inferior” a 180 días, desde su indicación.

En el nuevo decreto, para las consultas del primer nivel de atención, con medicina general, pediatría, ginecología y medicina familiar –que se sumó ahora-, el plazo se mantiene en 24 horas pero en hábiles (se excluyen sábados, domingos y feriados), desde su solicitud. Para la cirugía general, el límite será de 48 horas pero en hábiles, y 30 días corridos (incluye sábados, domingos y feriados) para las cirugías oncológicas no urgentes, que antes no tenían un plazo.

El nuevo decreto incorpora el concepto de “médico tratante”, cuyo límite para las consultas será de 30 días corridos para medicina general, medicina familiar y comunitaria y pediatría, y hasta de 90 días corridos en el caso de ginecotología, y 30 días corridos con otras especialidades, como hasta ahora. Para las consultas con un “especialista tratante” –concepto que suma la normativa-, el límite de consulta será de 90 días corridos.

La normativa también establece que el MSP definirá, en una nueva reglamentación, el conjunto de especialidades para las cuales, en el caso de consultas priorizadas, la fecha agendada no podrá exceder los 10 días hábiles desde la fecha de solicitud.

Otro aspecto del nuevo decreto es que se regulan, por primera vez, los tiempos de espera para técnicas diagnósticas no urgentes. El plazo para una tomografía computada será de 60 días corridos. Para una resonancia magnética, ecocardiogramas y endoscopías será de 90 días desde la entrada en vigencia, y de 60 días corridos a partir de diciembre de 2027. En caso de que los estudios sean priorizados, el plazo para estos estudios es de 30 días corridos.

El nuevo decreto también sumó que los prestadores “no podrán exigir la participación de una especialidad específica para la prescripción de un fármaco más que aquellas establecidas en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM)”. Así como también deberán garantizar los límites “dentro de los límites geográficos de su sede principal”, de manera de evitar que se brinde hora en otro departamento, lo que dificulta la consulta.

El decreto, que entrará en vigor en unos dos meses, incluye la creación de una comisión de seguimiento del mismo en la Junta Nacional de Salud (Junasa). Lustemberg, además, adelantó que se harán “rendiciones semestrales” sobre la situación de los tiempos de espera en todas las instituciones de salud.

ASSE lanzará app para gestionar consultas

Lustemberg adelantó que ASSE lanzará un aplicación de celular para “mejorar” la gestión de las consultas médicas. Álvaro Danza, titular del prestador público con casi 1,5 millones de usuarios, que lo convierte en la institución de salud de mayor dimensión del país, indicó que está “operativa”, pero que se lanzará próximamente.

Fuentes de ASSE indicaron a El País que en un comienzo funcionará solo con dispositivos que tengan el sistema operativo Android, por el costo que implica su desarrollo con el sistema iOS de Apple, que contará con letras grandes para una mayor accesibilidad de los usuarios, y permitirá solo agendar consultas, no coordinar la entrega de medicamentos u otras tareas.

