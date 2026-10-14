MSP advirtió por escasez global de fármaco "esencial" para tratar tuberculosis y prevenir meningococo

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado este miércoles advirtiendo a prestadores de salud y médicos sobre un problema para el abastecimiento de rifampicina oral, medicamento utilizado para tratar la tuberculosis, brucelosis y prevenir el meningococo.

Según alertó el Departamento de Medicamentos a las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), se trata de un problema “a nivel global de la materia prima”.

El medicamento de 300 mg se comercializa en Uruguay bajo la marca Rimactan, bajo receta profesional. El laboratorio Scienza que la provee a los prestadores, comunicó que estiman restablecer el suministro regular a fines de este mes de octubre.

Mientras el problema de suministro continúe, el MSP pidió como “imprescindible” el “extremar medidas de uso racional de este fármaco”, para garantizar que esté disponible para aquellos pacientes que ineludiblemente deben consumirlo.

“Se sugiere limitar su prescripción en las indicaciones registradas y fundamentalmente en aquellas situaciones clínicas que no existan alternativas terapéuticas de similar eficacia o seguridad”, insistieron.

Sede del Ministerio de Salud Pública (MSP). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Para qué se indica la rifampicina

Según explicó la cartera, la rifampicina es un antimicrobiano “esencial” y “de primera línea” para tratar la tuberculosis activa, así como de otras infecciones micobacterianas.

Si el tratamiento se interrumpe -por la falta de abastecimiento- puede terminar en un “fracaso terapéutico, recaída y emergencia de resistencia, con consecuencias graves para el paciente y para la salud pública".

Además de la tuberculosis en todas sus formas y para todas las edades mayores a los tres meses, la rifampicina también es indicada como profilaxis (prevención del contagio) de la meningitis meningocócica.

La profilaxis para el meningococo ha sido clave para los casos detectados en los últimos meses, especialmente para pacientes menores de edad que tuvieron contacto con otros contagiados.

Según la última información brindada por la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, en lo que va del 2026 se registraron unos 33 casos confirmados de meningococo en el país. “Es un aumento con respecto al año 2025 y menor a la semana que estamos en el año 2024”, explicó el pasado lunes 5.

Jornada de vacunación contra el meningococo en el Liceo 37, en Montevideo. Foto: Federico Rodríguez/Presidencia

Ese día, el MSP anunció la habilitación de la agenda de vacunación gratuita contra el meningococo para niños de 2 a 5 años de edad, ampliando la campaña pública a la población desde los 2 a los 15 años.