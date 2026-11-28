En el afán de revertir la disfunción eréctil, varios hombres apuestan a las llamadas “mieles afrodisíacas”, o "miel del amor". Quizás sin saber que detrás de sobres coloridos, que se consiguen a partir de los $ 500 en redes sociales, se comercializan sustancias que pueden representar un riesgo, por lo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) llamó a no consumirlas.

La cartera alertó este mes que los sobres, rellenos de una sustancia similar a la miel, se venden como “estimulantes sexuales de origen natural”, sobre todo en el mercado informal y en redes sociales, pero que pueden contener sustancias farmacológicas que “no se informan”.

De hecho, se reportó que un análisis del Instituto Técnico Forense (ITF) de sobres detectó sildenafilo y tadalafilo, los principios activos utilizados en medicamentos para tratar la disfunción eréctil, que se venden bajo el nombre de viagra o tadamax, entre otras marcas.

Asimismo, las “mieles afrodisíacas” no están registradas ante el MSP, por lo que “se desconoce” tanto su calidad, seguridad y concentración de las sustancias que contienen, puntualizó la cartera.

Como puede provocar una “disminución” de la presión arterial, y un riesgo mayor en personas con enfermedades cardiovasculares, el MSP recomendó “suspender” el consumo a nivel general de “mieles afrodisíacas”, así como “evitar” la utilización de productos no registrados.

Al mismo tiempo, la cartera llamó a consultar a un médico urgente si se padece mareo intenso, desmayo, dolor en el pecho, dificultad para respirar o pérdida de conocimiento. En caso de sospechas de intoxicación, se debe llamar al 1722, disponible las 24 horas.

“Es una mentira, no es una alternativa”

Tras la alerta del MSP, El País consultó al urólogo Levin Martínez, profesor grado 5 al frente de la Cátedra de Urología del Hospital de Clínicas, y a Florencia Neffa, uróloga especializada en andrología y salud masculina, sobre el impacto de las “mieles afrodisíacas”.

“Los están engañando, no es una miel. Es sildenafil y tadalafil mezclado con la miel. ¿En qué dosis? No sabemos, entonces es una pésima manera de consumir esa medicación”, advirtió Martínez. “Es una mentira, porque no es una alternativa”, añadió.

El sildenafilo y tadalafilo permiten la erección porque inhiben la enzima fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), que hace que el pene se ponga flácido. “Pero eso tiene una dosis precisa, tanto para ser efectivo como para no pasarse por los efectos secundarios. Y eso no se puede medir en las mieles, entonces es riesgoso”, remarcó el urólogo.

Martínez estimó que las “mieles afrodisíacas” tienen sus adherentes porque la disfunción eréctil es una enfermedad “altamente prevalente”, y porque se venden como un “producto natural”, que llega a quienes buscan evitar una consulta médica, que es lo recomendable para tratar la patología.

“Cuando hay una disfunción eréctil es muy importante consultar al médico”, resaltó Neffa, por su parte, sobre la importancia de la valoración a tiempo. El sildenafilo y tadalafilo son fármacos “seguros, pero que necesitan una indicación terapeútica de médico”, añadió.

La experta señaló que estudios internacionales marcan a partir de los 45 años hasta el 50% de la población masculina va a tener algún grado de disfunción eréctil. Esto implica no lograr, de forma mantenida, una erección para una relación sexual satisfactoria.

La disfunción eréctil se asocia con problemas cardiovasculares, hormonales y emocionales, explicó. Por un lado, el pene es muy dependiente del flujo sanguíneo. Si no tiene el 80% de sangre en su interior, no va a lograr una erección para poder penetrar. El sildenafilo y tadalafilo tienen efecto vasodilatador, pero un médico debe evaluar si se puede consumir y qué dosis.

También influye la parte hormonal, considerando que los hombres a partir de los 30 años comienzan a disminuir la concentración de testosterona en sangre. Mientras que si se está consumiendo antidepresivos o ansiolíticos es difícil alcanzar una erección normal.

Neffa destacó que detrás de este fenómeno subyace una conexión distinta de las personas, con mayor ansiedad, que “atenta contra el deseo, el vínculo real”, que deriva en que a nivel global, las personas tengan menos relaciones sexuales que antes.

“La gente se refugia en cosas naturales que lo ayuden a conectar y tener relaciones sexuales buenas. No se quiere medicar. Entonces, se ve como una solución fácil a un problema que es mucho más profundo”, remató sobre el uso, no recomendado, de las “mieles afrodisíacas”.