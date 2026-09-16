Elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay con tres candidatos que disputarán la conducción este jueves

Este jueves, de 08.00 y 19.00 horas, se celebrarán las primeras elecciones con voto electrónico del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). La agrupación oficialista Fosalba, que ostenta una mayoría en el Comité Ejecutivo desde 2009, competirá contra las opositoras Juntos y Evolución Médica, que tienen la expectativa de ganar previendo una mayor votación con el nuevo formato.

En estas elecciones generales del SMU, 7.850 médicos y 291 estudiantes están habilitados para votar por la renovación total del Comité Ejecutivo (diez cargos médicos y tres estudiantiles), la Comisión Fiscal (cinco cargos médicos), el Consejo Arbitral (cuatro cargos médicos), y la Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones (cinco cargos médicos y uno estudiantil).

En estos comicios, para el período 2026 – 2029, se podrá sufragar presencial en la sede del SMU (Lord Ponsonby 2430), donde funcionarán mesas receptoras de votos; o bien remoto, que es la novedad, para lo cual se deberá ingresar a la página web votaciones.smu.uy.

Se solicitará el número de cédula, tras lo cual se recibirá un código de verificación en el teléfono y el correo electrónico asociado. Luego de ingresar el código, se podrá avanzar con la votación de los cuatro órganos. Pueden participar en esta instancia los médicos con al menos un año de antigüedad en el SMU, y los estudiantes con al menos seis meses.

Clara Niz (Fosalba), Rodrigo Perna (Juntos) y Matías Ifrán (Evolución Médica) lideran las listas del Comité Ejecutivo, y se disputan la presidencia del SMU. Gastón Peña (Estudiantes Independientes) y Silvina Esteves Barcelo (Evolución Estudiantil) encabezan las listas de las agrupaciones estudiantiles para integrar el Comité Ejecutivo.

Alejandro Cuesta (Fosalba), el exministro de Salud Pública Daniel Salinas (Juntos) y Odel Abisab Pereyra (Evolución Médica) lideran las listas de la Comisión Arbitral. José Minarrieta (Fosalba), Pedro Kouyounian (Juntos), Alejandro Vaccaro (Evolución Médica) y Juan Dominguez Cortazzo (Evolución Estudiantil) encabezan las listas de la Colonia de Vacaciones. Julia Galzerano (Fosalba), Celia de Pro (Juntos) y Marianel Carlotto Barbieri (Evolución Médica) lideran la Comisión Fiscal.

Fosalba planteó en su plataforma que la “defensa del trabajo médico” debe estar “en el centro”, atendiendo el salario, la estabilidad laboral, las condiciones de contratación, las oportunidades de formación y la posibilidad de construir una “carrera profesional digna”, marcó la agrupación. El País intentó sin éxito comunicarse con Niz.

“El principal problema que enfrenta el colectivo médico hoy es que sea dirigido por Fosalba, porque ahí se engloban todos los problemas de posicionamiento”, dijo Perna a El País. “Mientras mantengan una alineación clara con el gobierno del Frente Amplio, no luchan como deberían por los derechos de los afiliados”, apuntó.

Entre sus principales medidas en caso de resultar electo, Perna dijo que buscará el posicionamiento del SMU “en defensa del colectivo médico”, así como que cada médico pueda “elegir” su relación laboral, respecto a si quiere facturar o estar presupuestado; y la “defensa de la Caja de Profesionales”.

Por su parte, Ifrán remarcó a El País que el principal desafío del colectivo médico es la “precarización laboral, con miles de colegas trabajando en régimen de facturación, que implica inestabilidad laboral y pérdida de derechos”, dijo.

De ganar, Ifrán buscará impulsar un proyecto de ley con “condiciones claras” para determinar si hay una relación de dependencia, y “terminar de una vez por todas con la dependencia encubierta”; crear un programa de salud mental para brindar atención “rápida” a médicos con burn out, adicciones y depresión, e instalar un “club social médico”.