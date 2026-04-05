Dengue en Uruguay: qué recomienda el MSP para quienes regresan de viaje y cuáles son los síntomas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a viajeros que regresan al país sobre el cierre de Semana de Turismo, en el marco del aumento de casos de dengue en la región y el riesgo de importación de la enfermedad.

La cartera advirtió sobre la necesidad de mantener medidas de cuidado incluso después del retorno, ante el riesgo de haber estado expuesto al mosquito transmisor en zonas con circulación del virus.

Entre las principales indicaciones, el MSP subraya que al llegar a casa "es fundamental revisar, vaciar y limpiar todos los recipientes que puedan haber acumulado agua durante la ausencia", ya que estos constituyen potenciales criaderos del mosquito. La eliminación de estos focos es considerada una de las medidas más efectivas para evitar la proliferación del Aedes aegypti en el entorno doméstico.

Asimismo, las autoridades sanitarias recomiendan "continuar utilizando repelente durante al menos dos semanas después de regresar al país". Esta medida apunta a reducir la posibilidad de transmisión local en caso de que una persona haya contraído el virus en el exterior y pueda ser picada por mosquitos en Uruguay.

A la vuelta del viaje, seguí cuidándote del dengue 🦟



Si estuviste en un país con circulación, usá repelente durante las 2 semanas siguientes a tu regreso.



⚠️ Prestá atención a los síntomas y consultá a un profesional de la salud. pic.twitter.com/EVjqqAdwOY — Ministerio de Salud Pública – Uruguay (@MSPUruguay) April 5, 2026

Síntomas

El MSP también exhorta a la población a "mantenerse alerta ante la aparición de síntomas compatibles con dengue". Entre ellos se encuentran fiebre de hasta siete días, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares y erupciones cutáneas. En estos casos, se insiste en la importancia de consultar a un profesional de la salud e informar sobre viajes recientes.

Las autoridades recordaron que la vigilancia y "la prevención son claves para evitar la propagación de la enfermedad en el país", en un contexto regional marcado por el aumento de casos, lo que incrementa el riesgo de ingresos de dengue importado.