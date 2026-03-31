"Mayor riesgo": MSP insiste con dar vuelta recipientes para evitar dengue y aguardan impacto de las vacaciones

Gabriela Willat, directora del Departamento de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública (MSP), sostuvo que se atraviesa la etapa de “mayor riesgo” para la expansión de casos de dengue.

Para una mayor circulación de dengue, no solo alcanza con que aumente la cantidad de mosquitos —tal como viene ocurriendo y se espera que siga así en el futuro— sino que exista circulación del virus, que es “poca” a la fecha, debido los casos importados reportados, explicó Willat, consultada por El País. Hasta la semana epidemiológica 10 (al 7 de marzo), el ministerio reportó solo un caso de dengue en Montevideo, importado de Cuba.

Además, la jerarca planteó que "no da el tiempo" para una explosión de contagios vista hace dos años debido a la próxima llegada de los primeros fríos. En 2024 se llegó a un nivel récord de casos: un total de 1125 (712 autóctonos y 413 importados), y cinco fallecimientos.

Los síntomas son fiebre, dolores articulares y musculares, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos y sarpullido. Las cifras registran los casos diagnosticados a través de las consultas médicas, no obstante el 70% y 80% de casos de dengue son asintomáticos, puntualizó Willat.

Pero además, hay otro factor, vinculado con las fuertes lluvias de este domingo y las altas temperaturas que se mantienen por estas horas. De no tomar el recaudo de dar vuelta los recipientes, tal como insisten las autoridades desde hace años, se pueden formar criaderos de mosquitos bajo estas condiciones. “Hay que fomentar que ahora hay que salir a revisar los recipientes”, enfatizó Willat.

Los datos

El último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) sobre el dengue, del 16 de marzo, marcó que hasta la semana epidemiológica 7 de este año, en la Región de las Américas se reportó una caída del 64% en la cifra de casos respecto al mismo período de 2025, y 57% con respecto al promedio de los últimos cinco años.

Para medir la incidencia de los Aedes aegypti, el MSP realiza desde 2019 una vigilancia con 1.338 ovitrampas, dispositivos que permiten contabilizar los huevos del mosquito y obtener una estimación de la densidad local de los insectos, hoy distribuidos en 17 departamentos y 27 localidades, la que se controlan semanalmente. Esta técnica se aplica a nivel local y regional.

La actividad de Aedes aegypti en Uruguay “comenzó a incrementarse, al igual que otros años, en el entorno de la semana 39 en todas las regiones estudiadas”, marcó el boletín citado. El comportamiento del mosquito, en general, “se mantuvo” dentro de los parámetros esperados para la época según los datos históricos disponibles. Pero “se espera que los indicadores entomológicos continúen aumentando en las próximas semanas”, agregó la cartera.

Además del dengue, el mosquito también transmite chikungunya. A la semana epidemiológica 10, se reportó un caso en Florida, también importado de Cuba. “En la región es lo que está complicando hoy por hoy”, planteó la directora de Zoonosis, sobre los casos que se reportan en Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos. Si bien los casos son “mayores” que en años anteriores, no prevé que supere la incidencia del dengue.

Avanza plan de irradiar mosquitos para esterilizarlos

Tras varias demoras, avanza el plan piloto del MSP y el Instituto de Higiene (Universidad de la República) de irradiar Aedes aegypti macho (que no pican) para controlar la población de mosquitos y evitar brotes. Willat indicó a El País que se están evaluando dos localidades de Canelones para comenzar las primeras pruebas, y comenzar con el lanzamiento de insectos en la primavera 2026. Los mosquitos irradiados para esterilizarlos no extienden, ni transmiten radiación, remarcó la jerarca.