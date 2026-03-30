"Preocupación" en MSP por mayor presencia de mosquitos Aedes aegypti, transmisores de dengue zika y chikungunya

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó un aumento local de mosquitos Aedes aegypti, que transmiten enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, de acuerdo al último boletín epidemiológico (semana 10).

Esta situación genera “preocupación” en el MSP, indicaron fuentes de la cartera a El País, en un escenario de viajes regionales por Semana de Turismo, pese a que en los países vecinos se ha visto una disminución de casos frente a otros años.

El último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) sobre el dengue marcó que hasta la semana epidemiológica 7 de este año, en la Región de las Américas se reportó una caída del 64% en la cifra de casos respecto al mismo período de 2025, y 57% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

En Uruguay, hasta la semana epidemiológica 10 se reportaron dos casos importados de dengue, uno en Montevideo y otro en Florida. En ambos casos, importados de Cuba, según los últimos registros oficiales. No hay casos autóctonos a la fecha.

Para medir la incidencia de los Aedes aegypti, el MSP realiza desde 2019 una vigilancia con 1.338 ovitrampas, dispositivos que permiten contabilizar los huevos del mosquito y obtener una estimación de la densidad local de los insectos, hoy distribuidos en 17 departamentos y 27 localidades, la que se controlan semanalmente. Esta técnica se aplica a nivel local y regional.

Con las ovitrampas, se atraen a las hembras del mosquito a realizar la oviposición (liberación de huevos) sobre un papel ubicado en las paredes del dispositivo. Luego, una vez por semana, se retira el papel y con lupa estereoscópica se cuentan los huevos del mosquito en cada sitio.

La oviposición, medida con las ovitrampas, es transformada en índices entomológicos que permiten medir la “curva estacional” del mosquito, así como detectar las zonas con mayor densidad relativa del vector para focalizar medidas en los puntos con mayor riesgo.

El último boletín epidemiológico del MSP reportó la evolución de índices entomológicos desde la semana epidemiológica 34 de 2025 a la semana 9 (hasta el 7 de marzo de este 2026). El MSP elabora dos índices con los datos de las ovitrampas relevados, que brindan un “índice de aproximación” de la densidad del vector en el tiempo.

El índice medio de huevos (IDH), el total de huevos recuperados en relación con el total de ovitrampas recuperadas, marca la distribución de los mosquitos en una localidad. Y el indicador de ovitrampas positivas (PO+), la proporción en el total de ovitrampas recuperadas, que brindan una aproximación a la densidad relativa del vector.

Evolución de la presencia de mosquitos Aedes aegypti en Uruguay. Foto: MSP

La actividad de Aedes aegypti en Uruguay “comenzó a incrementarse, al igual que otros años, en el entorno de la semana 39 en todas las regiones estudiadas”, destacó el último boletín epidemiológico del MSP.

El comportamiento del vector, en general, “se mantuvo” dentro de los parámetros esperados para la época según los datos históricos disponibles. Pero “se espera que los indicadores entomológicos continúen aumentando en las próximas semanas”, agregó la cartera.

El incremento de la presencia del Aedes aegypti es un caldo de cultivo para la expansión de casos de dengue, zika y chikungunya ante la aparición de casos importados o autóctonos. Para revertir esto, las autoridades insisten, desde hace más de una década, con la importancia de dar vuelta recipientes y objetos que puedan juntar agua, así como utilizar repelente para proteger de las picaduras.