Estudio científico revela por qué los mosquitos siempre eligen las superficies oscuras para atacar

Un estudio publicado en la revista científica Science Advances reveló que el comportamiento de vuelo de los mosquitos a la hora de buscar humanos no es aleatorio, como se creía previamente, sino que responde a patrones predecibles, guiados por estímulos ambientales específicos.

Este nuevo hallazgo abre la puerta a estrategias más eficaces para combatir enfermedades transmitidas por el insecto, tales como la malaria, la fiebre amarilla o el dengue.

Para obtener los resultados, estos investigadores utilizaron un sistema de seguimiento infrarrojo tridimensional capaz de registrar con precisión la posición y velocidad de los mosquitos en tiempo real.

Mujer molesta por una picadura de mosquito. Foto: Freepik.

Partiendo de millones de datos recopilados, se desarrolló un modelo matemático basado en el aprendzaje bayesiano, capaz de predecir cómo reaccionan los mosquitos ante distintos estímulos.

En uno de los experimentos, un voluntario llevaba una prenda dividida en dos colores: mitad blanca y mitad negra. Aunque las emisiones de CO2 y olores eran idénticos en ambos lados del cuerpo, los mosquitos se precipitaron a la zona oscura.

Preferencia por superficies oscuras guían el enfoque

Los resultados de la investigación arrojan que los insectos utilizan el contraste visual como referencia para orientar su vuelo, demostrando una clara preferencia por las superficies oscuras. Este patrón sugiere que la visión no solo ayuda a la localización, sino que también influye directamente en la decisión de acercarse

Un sujeto humano con un traje mitad negro y mitad blanco. Los paneles restantes muestran proyecciones en 2D de trayectorias en 3D de mosquitos alrededor del sujeto que se muestra a la izquierda, coloreadas según la velocidad de vuelo Foto: Reproducción / DLH, Instituto Tecnológico de Georgia

El estudio también demuestra que los estímulos visuales no actúan de forma aislada. Al ser combinados con el C02, intensifican el comportamiento de búsqueda, lo que incide a que los mosquitos mantengan trayectorias más estables y dirigidas.

Las observaciones realizadas en humanos también revelaron que los insectos tienden a disminuir la velocidad cerca del cuerpo, especialmente en la zona de la cabeza, lo que es un indicador de que se están preparando para aterrizar.

Dichas trayectorias se vuelven más densas en estos puntos, lo que refleja la integración de múltiples señales sensoriales.

Este modelo puede mejorar las estrategias para controlar al insecto

Tras estas observaciones, los científicos desarrollaron un modelo que es capaz de predecir las trayectorias de los mosquitos en diferentes escenarios. Esta herramienta les permite simular cómo responden los insectos a las variaciones de los estímulos, ofreciendo una nueva forma de comprender el comportamiento de estos vectores.

De acuerdo al estudio, los resultados indican que las estrategias de control pueden volverse más eficientes al aprovechar estas respuestas predecibles. Manipular los estímulos puede aumentar la efectividad de las trampas y otras tecnologías destinadas a reducir a los mosquitos.

Con información de O Globo/GDA