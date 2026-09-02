ASSE abrió licitación para contratar traslados en helicópteros de pacientes, órganos y personal

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) lanzó el viernes pasado una licitación para la contratación de traslados médicos en helicópteros, con alcance nacional, por un plazo de 72 meses o seis años de vigencia, prorrogables.

ASSE busca la contratación de un “servicio integral para traslado sanitario especializado aéreo con helicópteros sanitarios”, establece el pliego, al que accedió El País. El prestador público pagará un canon fijo mensual a la empresa adjudicataria, que incluirá todos los costos de la operación.

El adjudicatario será responsable de “todo lo vinculado a aeronaves, pilotos, médicos, enfermería, mantenimiento, repuestos, combustible, seguros, tasas, hangaraje, bases, limpieza, comunicaciones y equipos, así como todo lo vinculado a la prestación del servicio”, puntualizó el llamado.

Está previsto el traslado de pacientes adultos, pediátricos o neonatales en “estado crítico” o con “necesidades médicas complejas”. Así como también la “realización de misiones sanitarias”, destinado al “traslado de personal asistencial, órganos, tejidos, muestras biológicas, sangre y hemoderivados, medicamentos, equipamiento o insumos críticos”. Y la actuación como “apoyo en emergencias nacionales y/o catástrofes”, cuando ASSE lo solicite.

El servicio previsto por ASSE involucra dos helicópteros principales para realizar el servicio permanente, y otra unidad de respaldo. El llamado es por disposición permanente (24/7), los siete días a la semana, con tiempos de respuesta de despegue en “menos de 15 minutos”. Se prevé la operación en dos bases, en las regiones sur y norte del país.

Cada aeronave, que deberá contar con los permisos correspondientes, deberá tener la capacidad para que viajen los pilotos, personal médico, dos pacientes y equipos, con una autonomía “mínima” de 2,5 horas de vuelo, agregó el pliego.

ASSE exige que el adjudicatario "deberá garantizar" que las aeronaves involucradas tengan las "condiciones técnicas, el equipamiento, la certificación de aeronavegabilidad y los servicios necesarios vigentes" para asegurar el buen funcionamiento.

El pliego también detalla la dotación de la flota permanente (un médico, un técnico operativo con formación específica, un piloto y un mecánico en tierra), así como el equipamiento, incluido el de manejo de ventilación de pacientes, los fármacos mínimos, hasta los insumos médicos.

Quien gane la licitación —firma que deberá tener una antigüedad mínima de tres años— tendrá que proveer un “sistema integral de registro audiovisual" de las misiones, con la instalación de cámaras dentro y fuera del helicóptero, para documentar las condiciones y el desarrollo de las operaciones aeromédicas.

Para la puesta en marcha de este servicio, ASSE designará un Centro Coordinador como la “única autoridad de activación, priorización y cancelación asistencial” con las aeronaves, puntualizó el pliego. Se podrán presentar ofertas hasta el 21 de setiembre.