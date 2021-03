Lacalle presentó balance ante la Asamblea General, hizo anuncios y dijo: "No hay más tiempo para excusas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou llegó hasta el Palacio Legislativo este martes, cuando se cumple un año y un día desde que asumió el poder en marzo de 2020, para presentar ante la Asamblea General un informe de gestión. El mandatario hizo un balance del primer año de su administración, marcado por la pandemia de COVID-19, y también realizó varios anuncios de cara al futuro.



A las 18 horas en punto el mandatario comenzó su discurso. "Nuestro gobierno tiene una profunda vocación de transparencia e información a los poderes y a los uruguayos", dijo.

"No venimos a hablar de herencias, no es momento", y agregó que "no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas".

El presidente recordó la irrupción de la pandemia días después de asumir el poder en marzo de 2020 y dijo que "se escucharon voces que proponían confinamiento total y cuarentena obligatoria", pero se buscó "apelar a la libertad responsable". Esto, dijo, es un "faro necesario para toda acción del gobernante".

"Tal era la complejidad de la situación que decidimos convocar a un grupo de científicos" para "tomar mejores decisiones", comentó en relación al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General. Foto: Captura.

Por otro lado, recordó las medidas que el gobierno tomó para tratar de mitigar los contagios de la enfermedad en el país. Entre otros, agradeció la colaboración de diferentes actores de la academia para crear kits de diagnóstico de COVID-19.

"Quiero tener un reconocimiento a todo el personal de la salud que no ha dejado de trabajar en estos tiempos de pandemia", comentó el presidente.

Lacalle Pou también rememoró la creación del seguro de paro parcial, una herramienta que el Poder Ejecutivo diseñó en marzo del año pasado para amortiguar el impacto de la pandemia en el mercado laboral. "El gasto en subsidios por enfermedad pasó de US$ 114 millones a US$ 153 millones", graficó.

El mandatario enumeró una serie de medidas que tomó el gobierno para tratar de mitigar los efectos del COVID-19 en diferentes áreas, desde apoyos al sector turístico hasta medidas para exportadores, pasando por diferentes medidas impositivas.

En tanto, mencionó que las transferencias sociales aumentaron en 2020 56%, y los "beneficiarios de estas transferencias aumentaron un 40%" hasta llegar a 843.000.

Lacalle Pou también mencionó que se triplicó la población que atiende el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).

A su vez, también destacó la labor tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas tras la confirmación de los primeros casos de coronavirus en el país, como la disolución de las aglomeraciones.

En el plano educativo, Lacalle Pou dijo que los efectos negativos pudieron "atenuarse" gracias a los "esfuerzos" acumulados desde hace tiempo en materia tecnológica. "Quiero destacar el esfuerzo de toda la comunidad docente ante las dificultades surgidas", dijo.

Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General. Foto: captura.

"La vuelta a clases parece algo lejano, pero yo tengo presente ese 22 de abril, donde en los lugares más apartados (...) donde el virus no estaba presente aún decidimos la vuelta a clase", comentó en referencia al retorno a las aulas, primero en zonas del interior del país.

Dijo que Uruguay fue de los pocos países del mundo que durante 2020 tuvo cierto grado de presencialidad en las clases.

En tanto, comentó sobre aspectos por fuera de la pandemia: "Nada evitó que el gobierno continuara trabajando en su agenda y en su compromiso de campaña", dijo Lacalle Pou, quien añadió que la "hoja de ruta" fue el documento firmado antes de la segunda vuelta electoral de noviembre de 2019 por todos los partidos socios de la coalición de gobierno.

"Tenemos la convicción que en la segunda mitad de este año se presentará un proyecto de reforma integral del sistema", dijo en referencia al sistema de seguridad social.

Se creó el Ministerio de Ambiente "dándole a este tema tan importante un lugar exclusivo en la mesa del Poder Ejecutivo", destacó.

Dijo, además, que en este año se registró una "baja sustantiva en la comisión de delitos" en el país. Resaltó, además, el cambio en la gobernanza de la educación y la eliminación de la "obligación financiera", en alusión a la inclusión financiera.

La regla fiscal que se creó en la ley de urgente consideración, dijo, "asegurará el manejo responsable de los recursos de los uruguayos".

Carolina Ache, Daniel Salinas y Jorge Larrañaga en la presentación de Luis Lacalle Pou en el Parlamento. Foto: captura

En tanto, destacó el incremento de las plazas para las personas en situación de calle y dijo que se abrieron cuatro centros de 24 horas.

Lacalle Pou comentó en materia económica que se separó lo "coyuntural de lo estructural" con la creación del Fondo Coronavirus.

"Aunque subsiste la pandemia, vemos con optimismo, con real optimismo el 2021", dijo, y comentó sobre el arranque de la campaña de vacunación, que se desarrollará de manera "rápida y eficaz", aseguró.

"Tenemos mucho por hacer", dijo el mandatario, y mencionó al Mercosur y las reuniones mano a mano que mantuvo con los presidentes de los socios del bloque regional. La flexibilización fue "reafirmada" por el gobierno brasileño en estos días "de manera explícita", añadió.

"Tenemos que acordar con distintos países", comentó, y buscar "nichos de mercado" para las exportaciones uruguayas.

Lacalle Pou dijo que ayer fue un "día muy especial" para el país, porque miles de estudiantes empezaron las clases de manera presencial. Respaldó en esta línea a las autoridades educativas.

El gobierno "se prepara a destinar más de US$ 540 millones para mitigar los efectos de la pandemia" este año. Dijo que analizaron las propuestas tanto de los socios de la coalición como del Frente Amplio para hacer frente a los efectos del coronavirus.

"Vamos a extender el seguro de desempleo parcial hasta el 30 de junio", anunció el presidente, quien agregó que se impulsarán nuevas medidas para las empresas de menor porte. Entre otros, el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley que establece la exoneración parcial de aportes patronales jubilatorios para estas empresas y la suspensión del IRAE mínimo.

Comentó, a su vez, que se duplicará de nuevo el monto de las asignaciones familiares del Plan Equidad entre marzo y abril, y seguirá con el programa de las canastas de alimentos (se incrementará el monto).

También dijo que se dará un apoyo adicional para ollas y merenderos.



Lacalle Pou comentó, asimismo, que este año el Estado invertirá más de US$ 1200 millones en inversión pública e infraestructura.

Mencionó tres obras con importancia "económica" y "estratégica". En este punto habló de un "arduo trabajo" de varios jerarcas para "cerrar un acuerdo" con la empresa Katoen Natie, que desistió del juicio que entabló contra el Estado uruguayo, y que además se comprometió a invertir en el país, como se conoció días atrás.

También comentó la concesión de cinco aeropuertos en el país (Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo), con inversión cercana a los US$ 65 millones.

En tercer lugar, hizo alusión a una inversión de US$ 200 millones para captar agua desde el río de la Plata.

"Cuidemos todos nosotros a nuestro gran país, por los que están, y por los que vendrán, nos estamos viendo aquí el año que viene", remató el presidente su discurso sobre las 18:55 horas de este martes.

"Pronto el discurso! Sobre las 6 de la tarde estaré en el Parlamento con todo el equipo de Gobierno, haciendo un balance del 2020 y adelantando alguna líneas sobre el 2021", había escrito el mandatario en su cuenta de Twitter pasadas las 15 horas.

Ayer, previo al discurso del mandatario, el Poder Ejecutivo divulgó la primera memoria de gestión de esta administración, que ingresó el lunes al Parlamento pero sin el mensaje político del presidente, debido a la instancia ante los legisladores que el mandatario había fijado para este martes.

Si bien Lacalle Pou había definido en primer lugar concurrir al Parlamento el 1° de marzo, la semana pasada decidió mover la fecha para que no coincidiera con el cambio en la presidencia de la Cámara de Diputados, que ocurrió ayer cuando el frenteamplista Alfredo Fratti asumió ese cargo, sucediendo así al blanco Martín Lema.