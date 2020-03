¿Cómo se trabaja para crear un Fondo Coronavirus?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno trabaja ya desde hace varios días en la obtención de financiamiento para los posibles incrementos en el gasto en salud por la aparición de casos positivos del coronavirus Covid-19 en Uruguay. Como es un virus que se propaga rápidamente, en el Poder Ejecutivo no quieren que haya sorpresas y ya tener los recursos financieros atados.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie dijo el domingo en la noche que a nivel del Poder Ejecutivo “estamos viendo cómo podemos formar un Fondo de Coronavirus de alguna manera”.



Entrevistado en el programa periodístico Séptimo Día de canal 12, Alfie señaló que “todavía está en etapa de pensarlo. Como no sabemos dimensionarlo (porque todavía no está claro cuánto se elevará el gasto en salud), seguramente tenga cierta flexibilidad”.

“Estamos buscando la cooperación internacional de organismos. Hay algún dinero, estamos viendo la manera. No son recursos supergrandes, pero de alguna manera nos ayuda en el corto plazo”, aseguró el director de la OPP.



Una fuente del gobierno señaló a El País que “hay una ventana” a “explorar” con los organismos multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, para obtener fondeo de forma rápida.

Si se siguiera la línea tradicional, pedir un crédito a un organismo, que este lo apruebe y comience a desembolsar, es un proceso que puede llevar varios meses. Por eso se apela a herramientas extraordinarias que permiten acceder al dinero cuando haya necesidad de él.



Integrantes del equipo económico ya mantuvieron conversaciones con el BID y se esperan otras esta semana con los restantes organismos.



La idea es adecuar líneas de crédito que ya fueron aprobadas por los organismos, pero que todavía no fueron totalmente utilizadas.



Por ejemplo, si hay un crédito aprobado para el fortalecimiento de un programa del Estado y tiene desembolsos de dinero pendientes del organismo, el gobierno explora cómo hacer para que ese dinero pueda utilizarse en gastos que tienen que ver con la salud.

Foto: AFP

Se trabaja en “qué” créditos y “cómo” adecuarlos, indicaron los informantes del gobierno a El País.



Una fuente del BID dijo ayer a El País que ese organismo está trabajando en disponer todos los recursos que se puedan redireccionar o adecuar para atender esta situación, “bajo los lineamientos del gobierno”.

Una fuente del BM señaló ayer a El País que el organismo le ofreció por un lado apoyo presupuestario (el organismo dispuso a nivel de todos los países, US$ 12.000 millones de apoyo inmediato para atender las contingencias por el coronavirus) y por otro “paquetes de apoyo sectorial para el sector salud”.



Este paquete que podría ser de entre US$ 10 millones y US$ 20 millones es para la compra de insumos como respiradores, kits de diagnóstico, camas, equipamiento médico, entre otros, indicó el informante.



Este proceso como “es algo bastante estandarizado en todos los países” se aprueba rápidamente.

Estimación y reestructura.

Una fuente del Poder Ejecutivo dijo el viernes a El País que en la reunión del Consejo de Ministros de ese día se manejó una cifra estimada del costo de las medidas que se deberán implementar en el país para enfrentar el avance del coronavirus.



El informante aseguró que el número no es “especialmente significativo” pero evitó darlo a conocer porque recién se está en la etapa temprana del virus, ya que van solamente cuatro días desde que se detectó el primer caso.



A su vez la fuente detalló que la situación vivida el viernes pasado a nivel de la población fue de especial “efervescencia -esa fue la palabra que utilizó- por la confirmación de los cuatro casos y el “parcial desconocimiento” del tema en el país.



Además de la conformación de un Fondo de Coronavirus con créditos de organismos multilaterales, a nivel del equipo económico se trabaja en otras acciones para poder asegurar los recursos necesarios.

En ese sentido, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de la OPP analizan la posibilidad de reestructurar partidas presupuestales para financiar los costos de las acciones a tomar para prevenir y atacar los casos positivos que se registran en el país por coronavirus.



Una fuente del Ejecutivo, dijo a El País que en la reunión del viernes de todos los ministros y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se analizó el tema coronavirus por los diferentes ámbitos involucrados, y una de las áreas que se trató fue el financiamiento económico de las medidas a tomar. Para eso en las próximas horas el equipo económico terminará de afinar algunas ideas de redirección de partidas presupuestales para reforzar los rubros del Ministerio de Salud Pública que así lo requieran, comentó el informante a El País el viernes.